Wacker erklärt Saison intern für beendet

Zweitligist Wacker Innsbruck setzt bei den Maßnahmen aufgrund der Coronavirus-Pandemie neben Kurzarbeit und Homeoffice im gesamten Verein auf weitere Schritte. Wie der Tiroler Traditionsclub am Freitag vermeldete, handle man so, "als wäre die laufende Saison für beendet erklärt". Dies sei eine präventive Vorbereitung auf den Worst Case, stand in einer Aussendung.

Dementsprechend wurden Gespräche mit allen Stakeholdern geführt werden. "Im übertragenen Sinn könnte man sagen, der FC Wacker Innsbruck schließt, damit es (mit ihm) möglichst schnell wieder auf(wärts) geht", wurde Vereinspräsident Gerhard Stocker zitiert.

Die Wacker-Profis halten sich nichtsdestotrotz nach besten Möglichkeiten wettbewerbsfähig, sollte die Meisterschaft doch zu Ende gespielt werden. Wacker ist in der zweithöchsten Spielklasse derzeit Dritter, der Aufstieg ist bei 15 Zählern Rückstand auf die SV Ried außer Reichweite.

