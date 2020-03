"Spiel ohne Gegner": Altach bittet Unterstützung

View this post on Instagram

*** Spiel ohne Gegner | Mitanand für da SCRA *** Das Corona Virus und seine Folgen stellt aktuell auch den SCR Altach vor wirtschaftliche Herausforderungen, die WIR wie jede Herausforderung MITANAND meistern. 🖤 ⚽️⏳ Am 25.04., um 19:29 Uhr, laden wir zum fiktiven „Spiel ohne Gegner“! So wirst auch du zum Unterstützer ➡️ scra.at 🔝😊 Alle Fans, Freunde, Sympathisanten und Unterstützer haben ab sofort unter dem Motto „MITANAND für da SCRA“ die Möglichkeit, einen Beitrag zur Beibehaltung der wirtschaftlichen Gesundheit des SCR Altach zu leisten. #WIRsindALTACH #MITANANDfürdaSCRA