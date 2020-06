PSG nimmt Trainingsbetrieb wieder auf

AFP/SID/FRANCK FIFE

Thomas Tuchels Team ist zurück im Training

Der französische Fußballmeister Paris Saint-Germain hat nach rund dreieinhalb Monaten Pause den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen.

Am Donnerstag stand das Team des deutschen Trainers Thomas Tuchel auf dem Klubgelände in Saint-Germain-en-Laye in Kleingruppen erstmals wieder für eine Übungseinheit auf dem Rasen. Superstar Neymar war rechtzeitig vor dem Trainingsstart in der vergangenen Woche von seinem Aufenthalt in der brasilianischen Heimat zurückgekehrt und stand mit seinen Kollegen auf dem Feld.

Vor dem ersten Auftritt auf dem Rasen hatte PSG von Montag bis Mittwoch all seine Spieler gründlich medizinisch untersucht. Der neunmalige französische Meister bereitet sich nun auf das Viertelfinale in der Champions League vor (12. bis 15. August), bereits zuvor könnten Ende Juli auch schon die Endspiele im Ligapokal und im französischen Pokal stattfinden.

Die Saison in der französischen Ligue 1 wurde Ende April abgebrochen, PSG war daraufhin zum Meister erklärt worden. Ihr letztes Spiel absolvierten die Pariser am 11. März in der Königsklasse gegen Borussia Dortmund (2:0).