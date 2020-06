Livorno verliert vor Saisonende 18 Profis

PIXATHLON/PIXATHLON/SID/

Livorno verliert noch vor Saisonende 18 Profis

Der zweimalige italienische Fußball-Vizemeister AS Livorno bricht noch während der laufenden Saison komplett auseinander. Beim abgeschlagenen Tabellenletzten der zweitklassigen Serie B verabschiedeten sich am Dienstag alle 18 Profis, deren Verträge zum 30. Juni auslaufen, aus dem Trainingszentrum.

"Sie erhalten die Freigabe. Wir sind inzwischen praktisch in der Serie C, eine Verlängerung wäre nur Geldverschwendung gewesen", sagte Aldo Spinelli, Präsident des toskanischen Klubs, am Dienstag.

Livorno, das zwölf Punkte Rückstand auf einen Relegationsplatz hat, stehen für die letzten sieben Meisterschaftsspiele noch acht Profis mit laufenden Verträgen zur Verfügung. Das Team soll mit Jugendspielern aufgefüllt werden.