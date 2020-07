Brasilien plant Ligastart Anfang August

AGIF/ AFP/SID/Thiago Ribeiro

Der Restart ist nun auf den 8./9. August geplant

Der Restart der Fußball-Meisterschaft in Brasilien soll am 8./9. August erfolgen. Dies gab der brasilianische Fußball-Verband CBF bekannt. In Absprache mit den 40 Erst- und Zweitligisten bestätigte der CBF den Termin trotz weiter steigender Zahlen von Neuinfektionen an COVID-19.

Brasilien ist mit 1,6 Millionen Infizierten und mehr als 65.000 Toten nach den USA (2,9 Millionen/130.000) das Land mit den meisten Coronafällen weltweit.

Zuvor hatte es bereits einen regionalen Alleingang in Rio de Janeiro in Bezug auf Fußballspiele gegeben. Rio hatte schon als erstes Bundesland Brasiliens am 18. Juni den Spielbetrieb wieder aufgenommen, nach nur zwei Partien aber nur einen Tag später wieder eine Zwangspause eingelegt. Inzwischen wurde der Spielbetrieb aber wieder aufgenommen.

Es sollen auch in Kürze wieder Zuschauer in Rio zugelassen werden.