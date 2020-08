Auch Rep verlängert beim TSV Hartberg

APA

Rajko Rep ist ein Schlüsselspieler der Oststeirer

Nach Dario Tadić verlängert auch Rajko Rep seinen Vertrag beim TSV Hartberg. Für Sportdirektor Erich Korherr ist der Slowene "aus unserem Offensivspiel nicht wegzudenken".

Hartbergs Offensivduo Dario Tadić und Rajko Rep bleibt vereint. Wie der Bundesligist am Sonntag mitteilte, verlängerte einen Tag nach Torjäger Tadić nun auch Rep seinen Vertrag in der Oststeiermark um drei Jahre bis Sommer 2023. Dem Slowenen, der in der abgelaufenen Saison auch sein Nationalteamdebüt feierte, gelangen in zwei Saisonen im Hartberg-Trikot 17 Tore und 14 Vorlagen.

"Die Vertragsverlängerung von Rajko hatte oberste Priorität, da er aus unserem Offensivspiel nicht wegzudenken ist", sagte Sportdirektor Erich Korherr. "Seine Qualität ist unglaublich. In den letzten beiden Jahren war er stets einer der Schlüsselspieler und enorm wertvoll."

