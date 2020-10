Presse feiert "unfehlbaren" und "zeitlosen" Ibrahimovic

Cheng Tingting via www.imago-images.de

Zlatan Ibrahimovic erzielte gegen AS Rom drei Tore

Die italienischen Gazetten haben Fußball-Altstar Zlatan Ibrahimovic nach dessen Doppelpack für den AC Mailand beim 3:3 am Montagabend gegen die AS Rom in der italienischen Serie A überschwänglich gefeiert.

"Zlatan-Effekt: Ibrahimovic ist unfehlbar", kommentierte die "Gazzetta dello Sport".

"Ibrahimovic ist allgegenwärtig, in zwei Minuten versetzt er dem Gegnern mit größter Wendigkeit schwere Hiebe und bestraft die schlecht postierte Abwehr der Römer", schrieb der "Corriere dello Sport", der dem Altstar die Bestnote gab. Der Skandinavier erzielte bereits seinen dritten Doppelpack in der laufenden Saison.

"Der zeitlose Ibrahimovic ist immer mehr der wahre Eckpfeiler Milans", analysierte "Tuttosport". "Mit sechs Toren in dieser Meisterschaft unterstreicht Ibrahimovic seine Vitalität. Er ist der wahre Anführer der Rossoneri", so die römische Tageszeitung "Il Messaggero".

Gegen die Roma fehlte Milans Torwart Gianluigi Donnarumma, der sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Er wurde vom Rumänen Ciprian Tatarusanu ersetzt, der jedoch nicht überzeugen konnte.