Auch zweiter Coronatest von Mo Salah positiv

AFP/SID/MIGUEL MEDINA

Salah ist erneut positiv getestet worden

Stürmerstar Mohamed Salah vom englischen Fußball-Meister FC Liverpool ist während der Länderspielreise mit Ägypten am Mittwoch erneut positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Das teilte der ägyptische Verband mit. Bei Salah war die Covid-19-Infektion am vergangenen Freitag festgestellt worden. Der 28-Jährige zeige weiterhin keine Symptome.

Ägypten hatte in der Qualifikation zum Afrika-Cup am vergangenen Samstag Togo zu Gast und feierte mit dem 1:0 den ersten Sieg. Auch das Rückspiel am Dienstag in Togo gewannen die Ägypter 3:1.

Salah ist in der Premier League mit acht Saisontreffern derzeit erfolgreichster Torschütze des Liverpool-Teams von Jürgen Klopp.