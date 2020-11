Zoff zwischen PSG und Tuchel? Bernat klärt auf

FIRO/FIRO/SID/

PSG-Verteidiger Juan Bernat (l.) und Trainer Thomas Tuchel

Der frühere Bayern-Profi Juan Bernat sieht bei Paris Saint-Germain keine Spannung zwischen Klubführung und Trainer Thomas Tuchel.

"Nein, das sind Gerüchte", sagte der derzeit verletzte Verteidiger der französischen Nachrichtenagentur "AFP": "Das sind Sachen, die außerhalb besprochen werden, ich messe ihnen nicht viel Wichtigkeit bei." Der Spanier bezeichnete die Stimmung in der Gruppe als "sehr gut".

Tuchel, der am Dienstag (21:00 Uhr) mit PSG gegen RB Leipzig in der Champions League spielt, gilt in Paris nicht mehr als unumstritten. Nach dem verlorenen Königsklassen-Finale im August könnte ihn trotz gewonnener Meisterschaft und Pokalsieg ein Gruppenphasen-Aus in dieser Saison den Job kosten. Bernat, der nach Kreuzbandriss erst im neuen Jahr wieder einsatzfähig sein wird, sieht aber noch keine Probleme.

"Alles, was uns gefehlt hat, war die Champions League", sagte Bernat: "Wir haben es nicht geschafft, aber die Gruppe ist und bleibt eng zusammen." Der Außenspieler, der von 2014 bis 2018 bei Bayern München gespielt hatte, lobte Tuchel indessen für seine Arbeit: "Er war derjenige, der mich fragte, ob ich hierher kommen will. Er hat mir von Beginn an vertraut und das versuche ich, auf dem Feld zurückzugeben."