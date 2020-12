Bayern-Flirt beeindruckt Ancelotti und Co.

Andy Rowland via www.imago-images.de

FC Bayern dran: Carlo Ancelotti verfügt mit Thierry Small über ein Juwel

Vor rund drei Wochen hieß es in der englischen Gerüchtebörse, der FC Bayern sei einer der europäischen Topklubs, die Interesse an einer Zusammenarbeit mit Thierry Small signalisieren. Beim FC Everton sind sie schon jetzt beeindruckt von dem erst 16-Jährigen. Teammanager Carlo Ancelotti hat Small ebenfalls schon in Augenschein nehmen dürfen.

Die "Daily Mail" kam in ihrer Berichterstattung nicht umhin, Thierry Small als "den neuen Alphonso Davies" zu umschreiben. Wirklich überraschend kam das nicht, schließlich brachte die Boulevardzeitung im gleichen Atemzug den FC Bayern, den FC Arsenal und Juventus Turin als Interessenten unter.

Der 16 Jahre alte Linksverteidiger trainierte aufgrund der Verletzung von Lucas Digne zuletzt erstmals mit der Profimannschaft des FC Everton. Somit erhielt auch Carlo Ancelotti einen ersten Eindruck von Smalls Spielkünsten.

Im Lager der Toffees ist man jedenfalls überzeugt vom Potenzial, das Small in sich trägt. "Thierry ist ein fantastischer Junge. Er ist schon eine Weile im Akademie-System und ist ein offensiver Linksverteidiger mit viel Tempo und Kraft", schwärmte Evertons U23-Trainer David Unsworth gegenüber dem "Liverpool Echo" - ein Urteil, das auch Ancelotti aufhorchen lassen dürfte.

Loblied auf Transfer-Flirt des FC Bayern

Small stand Ende November erstmals in der Startelf des Premier-League-2-Teams und steuerte wenig später gegen West Hams U23 (2:1) seine erste Torvorbereitung für Evertons ältestes Nachwuchsteam bei.

Seit rund einem Monat trainiere Small regelmäßig mit dem U23-Team, erläuterte Unsworth. "Ich liebe es, mit ihm zu arbeiten, er ist ein toller Junge. Er ist sehr leicht zu coachen, sehr zugänglich und ehrlich. Außerdem hat er unbändigen Willen", so das Toffees-Urgestein, das einst selbst in der Jugendakademie der Liverpooler ausgebildet wurde.