Flick: "Wollen herausragende Saison krönen"

Der FC Bayern greift bei der Klub-WM nach dem sechsten Titel

Ab Montag greift der FC Bayern München nach der globalen Fußball-Krone. Vor dem Halbfinalspiel der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft gegen den ägyptischen Vertreter Al Ahly SC (ab 19:00 Uhr) hat Trainer Hansi Flick die Ambitionen des amtierenden Champions-League-Siegers nochmals unterstrichen.

"Wir wollten das Turnier unbedingt spielen und es ist auch unser Ziel, dieses Turnier zu gewinnen. Wir wissen, dass es mit einer gewissen Belastung verbunden ist. Aber wir wollen es motiviert angehen und es ist ein großes Ziel, die herausragende Saison mit dem sechsten Titel zu krönen", erklärte der Coach am Sonntagmittag auf der Pressekonferenz in Katar.

Er spüre bei seiner Mannschaft nach fünf Titeln in der letzten Saison noch kein bisschen Erfolgsmüdigkeit: "Im Fußball ist es so, dass man sich Ziele setzt und danach geht es weiter. Wir haben fünf Titel geholt und trotzdem merkt man, dass die Mannschaft und das Trainer-Team den nächsten Schritt machen will. Erfolg ist ein Prozess, da sind alle dabei."

Dennoch mahnte der 54-Jährige, man dürfe den Gegner im anstehenden Semifinale nicht unterschätzen: "Es ist eine Mannschaft, die den spielerischen Ansatz sucht und sehr variabel in der Offensive spielt. Auch mit den Außenverteidigern sind sie sehr offensiv. Vom Ansatz gefällt mir das sehr gut."

Kimmich: "Wir können Geschichte schreiben"

Mittelfeldspieler Joshua Kimmich schloss sich der Zielsetzung des Chef-Trainers an und betonte die Favoritenrolle, die dem FC Bayern für das Turnier zukomme: "Es ist eine sehr große Chance, wir können Geschichte schreiben. Wir sind sehr motiviert, was das Halbfinale anbelangt und schauen, was dann kommt. Der Champions-League-Sieger geht als Favorit in das Turnier. Dieser Rolle wollen wir gerecht werden, dazu gehört auch, dass man die Gegner nicht unterschätzt."

Die problematische Anreise, die den Rekordmeister am Samstag ausbremste, wollte Kimmich vorab nicht aus Ausrede gelten lassen: "Natürlich war das ein bisschen suboptimal. Nichtsdestotrotz sollten wir in der Lage sein, das Spiel zu gewinnen. Jeder hatte im Flugzeug auch die Möglichkeit, die Beine hochzulegen. Von daher werden wir morgen frisch in das Spiel starten."

Nach dem Bundesliga-Spiel bei Hertha BSC hatten die Münchner stundenlang am Flughafen in Berlin festgesessen und Katar erst mit etwa sieben Stunden Verspätung erreicht.

Sollte der FC Bayern das Halbfinale gehen Al Ahly für sich entscheiden, böte sich am Donnerstag im Endspiel die Chance auf den Titel des Klub-Weltmeisters. Gegner dort wäre der Gewinner der Partie zwischen dem mexikanischen Vertreter UANL Tigres und dem brasilianischen Verein Palmeiras Sao Paulo.