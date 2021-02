Götzes Doppelpack lässt Eindhoven jubeln

FIRO/FIRO/SID/

Mario Götze trifft doppelt bei Eindhoven-Sieg

Ann-Kathrin Götze hatte nach dem "Dubbelslag" von ihrem Mario offenbar Sehnsucht. "Jaaaaa", kommentierte die Ehefrau des WM-Helden bei Instagram dessen Jubelfoto nach dem starken Liga-Comeback, danach folgten drei Flammen-Emojis und der Zusatz: "Jetzt komm nach Hause."

Kurzarbeiter Götze hatte die PSV Eindhoven im niederländischen Titelrennen zu einem wichtigen Sieg geschossen. Der Weltmeister von 2014 traf nach seiner Einwechslung (64.) doppelt (86./88.) und führte die Mannschaft von Trainer Roger Schmidt zum 3:1-Sieg über Vitesse Arnheim.

"Wichtiger Sieg. Glücklich über die beiden Tore", schrieb Götze später und dankte den beiden Vorlagengebern. Nach seinem ersten Treffer hatte er Stürmer Donyell Malen schon auf dem Platz zugerufen: "Donyell, guter Ball!" Götze musste nach der scharfen Hereingabe aus kurzer Distanz nur noch den Fuß hinhalten. Den zweiten Treffer nach einem Konter und Pass von Ryan Thomas setzte er ins leere Tor.

Eindhovens Rückstand auf Spitzenreiter Ajax Amsterdam beträgt jedoch weiterhin sechs Punkte, denn der Rekordmeister gewann gegen Sparta Rotterdam 4:2 (3:0). Für Götze war es nach seiner Leistenverletzung das erste Spiel in der Ehrendivision seit Mitte Dezember. Sein Pflichtspiel-Comeback hatte er am Donnerstag in der Europa League bei Olympiakos Piräus (2:4) gegeben.

Trainer Schmidt schonte wegen dieser Partie gegen Arnheim einige Stammspieler - und musste sich heftiger Kritik erwehren. "Will Schmidt, dass die Spieler ausgeruht in den Urlaub gehen?", schrieb der frühere Nationalspieler Wim van Hanegem in seiner Kolumne im "Algemeen Dagblad". "Ich muss die Spieler frisch halten", sagte Schmidt, mit der vermeintlich besten Elf hätte er "sicher nicht gewonnen".