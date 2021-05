ManUnited verlängert mit Stürmer-Star Cavani

Naomi Baker via www.imago-images.de

Edinson Cavani bleibt in Manchester

Der uruguayische Fußball-Star Edinson Cavani hat seinen Vertrag beim englischen Rekordmeister Manchester United um ein weiteres Jahr bis 2022 verlängert.

Das bestätigte der Europa-League-Finalist am Montag. Cavani war im vergangenen Oktober von Paris St. Germain zu den Red Devils gewechselt.

Der 34 Jahre alte Angreifer absolvierte bislang 35 Spiele für ManUnited, in denen er 15 Treffer erzielte.

In der Europa League glänze Cavani in den Halbfinal-Partien gegen die AS Rom (6:2/2:3) mit vier Toren und drei Vorlagen. Für die Nationalmannschaft Uruguays traf Cavani in 118 Einsätzen 51 Mal.