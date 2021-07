Verwirrung um Bayern-Interesse an Timo Werner

Clive Rose via www.imago-images.de

Timo Werner wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Zuletzt wurde Timo Werner mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Demnach soll der Namen des Angreifers beim deutschen Rekordmeister gefallen sein. Allerdings gibt es nun Verwirrung um das angebliche Münchner Interesse.

Bereits zu seiner Zeit bei RB Leipzig galt Werner immer wieder als möglicher Kandidat für die Offensive des FC Bayern. Doch letztlich entschied sich der Nationalspieler im vergangenen Sommer für einen Wechsel zum FC Chelsea.

Bei den Blues ist Werner nach einer durchwachsenen Premierensaison mit zwölf Toren in 52 Pflichtspielen nicht unumstritten. Darüber hinaus soll sich der FC Chelsea auch um eine Verpflichtung von BVB-Angreifer Erling Haaland bemühen. Allerdings halten sich um Werner ebenfalls hartnäckige Transfergerüchte.

So berichtete das englische Portal "footballinsider247" über ein "konkretes Interesse" des FC Bayern. Dies habe eine namentlich nicht genannte "deutsche Quelle" der Plattform exklusiv verraten. Demnach könnte es bereits in diesem Sommer zu einem Transfer kommen.

Laut "Sport1" ist der Name Timo Werner beim FC Bayern vor der Saison im Rahmen der Verpflichtung von Trainer Julian Nagelsmann gefallen. Der Flick-Nachfolger arbeitete schon bei RB Leipzig mit dem 25-Jährigen zusammen und gilt als Fan des gebürtigen Stuttgarters.

Nagelsmann stünde weiterhin in intensivem Kontakt zu Werner, heißt es. In diesem Sommer soll es aber bislang keine Anfrage des FC Bayern an Werners Management gegeben haben.

Doch kein Interesse des FC Bayern?

Jedoch sorgt ein neuster Bericht zum vermeintlichen Münchner Interesse am Chelsea-Profi für Verwirrung, denn laut "Bild"-Reporter Christian Falk sind die Meldungen über einen möglichen Wechsel von Werner zum FC Bayern unwahr.

Demzufolge kommt es in diesem Sommer zu keinem Wechsel. Generell darf bezweifelt werden, ob der deutsche Rekordmeister überhaupt einen Anlauf für Werner unternehmen würde.

Schließlich will der FC Bayern in diesem Sommer abgesehen von der Verpflichtung Dayot Upamecanos (rund 42,5 Millionen Euro) keine größeren Summen ausgeben.