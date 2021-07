Pep am Pranger: Spieler erhebt schwere Vorwürfe

David Klein via www.imago-images.de

Pep Guardiola wurde von Pedro Porro kritisiert

Satte zwölf Millionen Euro ließ sich Manchester City den Transfer von Pedro Porro vom FC Girona im Sommer 2019 kosten. Doch bei den Citizens wurde der spanische Youngster nicht glücklich - und ging nun hart mit Teammanager Pep Guardiola ins Gericht.

Obwohl Porro seit über zwei Jahren bei Manchester City unter Vertrag steht, behauptet er nun, nie Kontakt zu Trainer Pep Guardiola gehabt zu haben.

"Ich habe nie mit ihm gesprochen. Ich glaube, er weiß gar nicht, dass sein Verein mich damals verpflichtet hat", teilte Porro im Interview mit der portugiesischen Sportzeitung "A Bola" gegen den Ex-Trainer des FC Bayern aus.

Für Manchester City stand Porro kein einziges Mal auf dem Platz. Nach dem Transfer wurde der damals 18-Jährige zunächst für eine Saison an Real Valladolid verliehen. Seit dem Sommer 2020 kickt er auf Leihbasis für Sporting.

Bei den Portugiesen entwickelte sich der U21-Nationalspieler Spaniens prächtig und hatte als Stammspieler großen Anteil an Sportings Meisterschaft. 30 Mal stand Porro in der Liga auf dem Platz, dabei steuerte er drei Tore bei und bereitete zwei weitere Treffer vor. Kein Wunder, dass die Löwen den Abwehrspieler halten wollen.

Zieht Sporting die Kaufoption für Pedro Porro?

Porros Leihvertrag beim Klub aus Lissabon ist noch bis Sommer 2022 datiert. Per Option kann Sporting den 21 Jahre alten Rechtsverteidiger aber mit einem Vierjahresvertrag fest binden. Dafür würden 8,5 Millionen Euro fällig werden. Laut "AS" wird der portugiesische Meister die Option nicht erst im Sommer 2022 aktivieren, sondern schon in diesem.

Bestätigen wollte Porro, der bei Manchester City ein bis 2023 gültiges Arbeitspapier besitzt, einen bevorstehenden Deal zwar nicht. Dennoch ließ er durchblicken, dass sich "etwas Großes" anbahnt.

Zuletzt wurde Porro auch beim VfB Stuttgart gehandelt. Ein Transfer kommt nun aber wohl nicht zustande.