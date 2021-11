Al Sadd bestätigt Xavi-Wechsel zum FC Barcelona

yangyuanyong via www.imago-images.de

Xavi wechselt an die Seitenlinie des FC Barcelona

Was die Spatzen seit Tagen lautstark von den Dächern pfiffen, ist nun offiziell: Xavi verlässt den katarischen Klub Al Sadd und übernimmt den Trainerposten beim FC Barcelona. Das bestätigte Xavis bisheriger Arbeitgeber am Freitag.

"Die Führungsebene von Al Sadd hat dem Wechsel von Xavi zum FC Barcelona zugestimmt, nachdem die Ausstiegsklausel beglichen wurde", heißt es von Seiten des Klubs. Außerdem habe man zugestimmt, künftig mit Barca zu kooperieren. "Xavi ist ein wichtiger Teil der Geschichte von Al Sadd, wir wünschen ihm viel Erfolg."

Der FC Barcelona hat die Rückkehr indes noch nicht bestätigt. Dass der langjährige Mittelfeldspieler der Katalanen, der eine Ära prägte, das Traineramt bei seinem Haus-und-Hof-Klub übernehmen soll, ist gleichwohl ein offenes Geheimnis. Zuletzt wurde allerdings gemutmaßt, dass Barca aufgrund seiner schwierigen finanziellen Lage auf jeden Fall vermeiden will, die Ausstiegsklausel zu zahlen. Im Raum stand etwa eine Million Euro.

"Xavi hat uns vor ein paar Tagen darüber in Kenntnis gesetzt, dass es sein Wunsch ist, zum FC Barcelona zu wechseln, da sein Heimatverein eine kritische Phase durchmacht. Das verstehen wir und haben uns entschieden, ihm nicht im Weg zu stehen", so das Al-Sadd-Statement weiter. Der 41-Jährige werde immer in Doha willkommen sein.

FC Barcelona entgeht wohl einer Vertragszahlung

Trotz der bestehenden fixen Ablöse ist der Wechsel zum aktuellen Zeitpunkt nur mit Zustimmung von Al Sadd möglich. Andernfalls hätte Barca angeblich eine Vertragsstrafe in Höhe von fünf Millionen Euro zahlen müssen.

Der FC Barcelona rangiert in der spanischen Liga aktuell nur an neunter Position. Vor der Spielzeit wurde zudem enthüllt, wie schlimm es, infolge jahrelanger Misswirtschaft, um die Finanzen des Vereins steht. Sogar Superstar Lionel Messi konnte nicht mehr gehalten werden.

Im Zuge der sportlichen Talfahrt trennte man sich unlängst von Trainer Ronald Koeman. In Kürze wird Xavi wohl an der Seitenlinie stehen.