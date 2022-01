Profi mit 14: Fußballer Kei bricht US-Rekord

FIRO/FIRO/SID/

Fußball-Talent Kei bricht US-Rekord

Das 14 Jahre alte Fußball-Talent Axel Kei hat als jüngster Mannschaftssportler der US-Geschichte einen Profivertrag erhalten.

Der in der Elfenbeinküste geborene Amerikaner unterschrieb bei Real Salt Lake aus der Major League Soccer (MLS) für zwei Jahre. Mit 14 Jahren und 15 Tagen unterbot Kei die bisherige Bestmarke von Freddy Adu um 153 Tage. Adu hatte im Januar 2004 ebenfalls in der MLS bei DC United angeheuert.

"Axel hat im vergangenen Jahr bewiesen, dass er eines der größten Sturmtalente im Land ist", sagte General Manager Elliot Fall: "Vor dem Tor agiert er für sein Alter äußert abgeklärt. Zusammen mit seiner Athletik verspricht er, in den kommenden Jahren ein Torgarant in unserer Liga zu werden."

Kei wuchs in Brasilien auf, wo sein Vater Profifußball spielte. 2017 war er im Alter von neun Jahren mit seiner Familie nach San Diego gezogen. Im vergangenen Oktober hatte er mit 13 Jahren bei den Real Monarchs debütiert, einem Nachwuchsteam des MLS-Klubs, und wurde so zum jüngsten Spieler in der Geschichte des professionellen Mannschaftssports in den USA.