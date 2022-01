Mit Haaland: Das soll Xavis Barca-Wunschelf sein

imago/sport.de

Erling Haaland (re.) gehört zur Wunschelf von Barca-Coach Xavi (li.)

Barca-Coach Xavi arbeitet mit den Verantwortlichen des FC Barcelona bereits intensiv am Kader für die kommende Saison. Nun wurde enthüllt, wie seine Wunschelf aussehen soll. Ein zentraler Pfeiler in der Offensive: Der aktuelle BVB-Stürmer Erling Haaland.

Seit Anfang November leitet Xavier Hernández i Creus - kurz Xavi - als Trainer die Geschicke des FC Barcelona. Nach der Übernahme der Aufgabe des geschassten Ronald Koeman führte der Spanier, der im Klub als Legende verehrt wird, die Katalanen wieder näher an die Top-Ränge. Aus sechs Punkten Abstand zu Platz vier, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt, machte Xavi einen Zähler.

Gut möglich also, dass Barca in der kommenden Saison wieder in der Königsklasse mitmischt. Und auch um die nationale Meisterschaft möchte man in Barcelona wieder mitspielen und dem derzeit auf 15 Punkte enteilten Real Madrid die Stirn bieten. Um das Team für diese Aufgaben zu rüsten, ist Xavi in engem Kontakt mit Sportdirektor Mateu Alemany und Präsident Joan Laporta.

Neben der Förderung der jungen Talente rund um Gavi, Pedri, Ansu Fati und Co. denkt Xavi laut "fichajes.net" auch über externe und vor allem namhafte Verstärkungen nach. Demnach sucht der Trainer vor allem einen Rechtsverteidiger, einen linken Verteidiger und einen Mittelstürmer.

In der Wunschelf des Spaniers sollen sich dann junge und hochtalentierte Spieler neben gestandenen Stars tummeln, die allesamt Barcas-Spielidee verkörpern, wie sie unter Pep Guardiola Usus war. Für die drei genannten Positionen haben die Verantwortlichen daher drei Namen im Fokus:

BVB-Star Haaland soll Barca-Projekt anführen

Als Linksverteidiger soll José Luis Gayá vom FC Valencia kommen. Der 26-jährige Spanier hat noch Vertrag bis 2023. Plan B soll Alex Grimaldo von Benfica SL sein, der ebenfalls noch ein Jahr an den portugiesischen Klub gebunden ist.

Für die rechte Abwehrseite haben die Bosse um Xavi ein Auge auf César Azpilicueta geworfen. Der 32-jährige Chelsea-Star wäre im Sommer ablösefrei zu haben.

In der Sturmmitte soll schließlich der schon seit Monaten gehandelte und von Laporta schon genannte Erling Haaland kommen, um das Barca-Projekt in eine erfolgreiche Zukunft mit vielen Toren zu führen.

Würden alle Transfers wie gewünscht über die Bühne gehen, sähe Xavis mutmaßliche Wunschelf folgendermaßen aus:

TOR: Marc-André ter Stegen

Abwehr: Azpilicueta, Araujo, Piqué oder Eric Garcia, Gayá

Mittelfeld: Pedri, Nico González, Gavi

Angriff: Ferran Torres, Haaland, Ansu Fati