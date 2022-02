"Ich schäme mich": Ajax-Boss nach Eklat entlassen

unknown

Marc Overmars (l.) hat bei Ajax Amsterdam eine Grenze überschritten

Als Spieler, Jugendtrainer und seit 2012 Sportlicher Leiter hat Marc Overmars die erfolgreiche Geschichte von Ajax Amsterdam maßgeblich mitgeprägt. Nun endete das Engagement des ehemaligen Offensivstars mit einem Knall.

Marc Overmars wird seinen Posten niederlegen und Ajax Amsterdam mit sofortiger Wirkung verlassen. Das meldeten die Mannen aus der niederländischen Hauptstadt am Sonntag.

Overmars hat einigen weiblichen Angestellten des Klubs "über eine längere Zeit eine Reihe von unangebrachten Nachrichten" gesendet, heißt es erläuternd in einem Statement des Vereins.

"Es handelt sich für alle Beteiligten in jeder Weise um eine dramatische Situation", kommentiert Aufsichtsratsmitglied Leen Meijaard die Geschehnisse. "Es ist für die Frauen, die mit diesem Verhalten umgehen mussten, verheerend. Als wir davon gehört haben, haben wir daher umgehend gehandelt und mithilfe eines externen Experten abgewägt, was das Beste ist."

Overmars sei vielleicht der beste Sportliche Leiter, den Ajax je hatte, habe aber leider "wirklich Grenzen überschritten, sodass eine Weiterbeschäftigung keine Option ist", heißt es weiter. Das habe Overmars ebenfalls eingesehen.

"Schlag für alle sein, denen Ajax am Herzen liegt"

Ein Statement, das Overmars selbst in der Mitteilung untermauert: "Ich schäme mich. Letzte Woche wurde ich mit Berichten über mein Verhalten konfrontiert. Und wie das bei anderen ankommt. Mir war leider nicht klar, dass ich damit eine Grenze überschreite, aber das wurde mir klar gemacht", so der 48-Jährige. Und weiter: "Ich entschuldige mich für mein Verhalten, das besonders für jemanden in meiner Position inakzeptabel ist. Das sehe ich jetzt auch. Aber es ist zu spät. Ich sehe keine andere Möglichkeit, als Ajax zu verlassen."

Overmars' ehemaliger Mitspieler und heutiger Ajax-Vorstandschef Edwin van der Sar betonte, die Situation sei "entsetzlich". Künftig werde man vermehrt darauf achten, dass sich so etwas nicht wiederhole. "Wir arbeiten hier bei Ajax an etwas sehr Wunderbarem, also wird diese Nachricht auch ein Schlag für alle sein, denen Ajax am Herzen liegt."

Der Vertrag des Ex-Nationalspielers wäre erst Ende Juni 2026 ausgelaufen.