Ronaldo führt "Showdown-Gespräche" - Gerüchte um Kane

Martin Rickett via www.imago-images.de

Wie geht es für Ralf Rangnick und Cristiano Ronaldo bei Manchester United weiter?

Unruhige Tage in Manchester: Rekordmeister United strauchelt in der Premier League, Ralf Rangnick steht nach wenigen Monaten in der Kritik und immer wieder gibt es Ärger um Superstar Cristiano Ronaldo. Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es immerhin.

Das ernüchternde 1:1-Unentschieden gegen Schlusslicht Burnley markierte einen neuen Tiefpunkt in der zuletzt ohnehin nach unten zeigenden Formkurve der Red Devils. In der Vorwoche hatte sich United bereits im FA Cup blamiert und war im Elfmeterschießen an Zweitligist Middlesbrough gescheitert. Ärger gab es dann auch noch um den größten Star im Team.

Im Pokal spielte Ronaldo noch über volle 120 Minuten, in der Liga saß der Portugiese dann zunächst nur auf der Bank. Der Superstar war sichtlich angefressen von Rangnicks Entscheidung, stürmte nach Abpfiff wütend in die Kabine.

Die Wahl des deutschen Teammanagers kam nicht nur bei seinem Spieler nicht sonderlich gut an. "Was für eine Entscheidung! Ich bin mir nicht sicher, wie gut Cristiano das aufnehmen wird", erklärte der ehemalige Profi und TV-Experte Peter Crouch.

United-Stars fordern Mauricio Pochettino

Rangnick ist derzeit nur als Interimscoach für den geschassten Ole Gunnar Solskjaer installiert und wird am Saisonende in eine beratende Rolle wechseln. Schon jetzt läuft die Suche nach einem Nachfolger für die Trainerbank auf Hochtouren.

Ginge es nach den Manchester-Stars, fiele diese Wahl wohl klar auf Mauricio Pochettino. Dem "Telegraph" zufolge genießt der Argentinier, der bei Paris Saint-Germain noch einen Vertrag bis 2023 besitzt, höchstes Ansehen einiger United-Führungsspieler.

Das wiederum bringt Gerüchte um mögliche Neuzugänge für die Red Devils in Schwung. Sofern Pochettino das Traineramt in Lancashire übernimmt, wünsche er sich Harry Kane als neuen Angreifer, heißt es. Die beiden arbeiteten fünfeinhalb Jahre erfolgreich bei Tottenham Hotspur gemeinsam.

Cristiano Ronaldo junior unterschreibt bei ManUnited

Ein möglicher Kane-Transfer hätte unmittelbare Auswirkungen auf die Zukunft von Cristiano Ronaldo. Der Portugiese ist noch bis 2023 an die Red Devils gebunden, liebäugelt jedoch wegen der sportlichen Misere mit einem vorzeitigen Abschied. Laut "Daily Star" führt Ronaldo derzeit "Showdown-Gespräche" mit seinem Agenten, um die kommenden Schritte zu planen.

Die sportliche Zukunft seines Vaters bei Manchester United ist noch ungewiss, Cristiano Ronaldo junior hingegen hat jüngst offiziell bei den Red Devils unterschrieben. Der Verein nahm den Elfjährigen für die D-Jugend unter Vertrag. Zuvor hatte Ronaldo junior bereits für die Nachwuchsakademie gekickt.

Ronaldos Freundin Georgina Rodriguez postete dazu mehrere Fotos auf Instagram, die die Familie im Stadion zeigen. "Wir verfolgen gemeinsam unsere Träume. Mama liebt euch", schrieb sie dazu.