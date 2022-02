Sancho erklärt seine Gala-Form bei ManUnited

Andrew Yates via www.imago-images.de

Jadon Sancho wechselte vom BVB zu Manchester United

Ex-BVB-Star Jadon Sancho hat sich zu den Gründen seines deutlichen Form-Anstiegs bei Manchester United geäußert.

"Ich habe in letzter Zeit sehr viel gespielt. Ich denke, das liegt daran, dass ich viel härter arbeite, mehr an mich selbst glaube und einfach versuche, etwas zu erreichen", sagte der 21 Jahre alte Englänger gegenüber Vereinsmedien.

Sancho war im vergangenen Sommer für 85 Millionen Euro vom BVB zu United gewechselt, hatte dort aber mit großen Anlaufschwierigkeiten unter Ex-Coach Ole Gunnar Solskjaer zu kämpfen. Seit der Amtsübernahme von Ralf Rangnick im Dezember ging es für den Flügelstürmer aber steil bergauf.

Im Februar verbuchte Sancho in bislang sechs Einsätzen starke vier Torbeteiligungen (zwei Treffer, zwei Assists).

Jadon Sancho bei Manchester United "einfach glücklich"

"Ich bin einfach glücklich, dass mir meine Teamkollegen vertrauen, auch wenn ich ins Eins-gegen-Eins gehe, und ich freue mich, dass mich die Fans anfeuern. Ich bin zufrieden mit meinen Leistungen", sagte Sancho.

Für den Rest der Saison hat sich der Youngster große Ziele mit dem Tabellenvierten der Premier League gesteckt. "Wir müssen definitiv einen Champions-League-Platz erreichen, dafür werden wir 100 Prozent geben", kündigte Sancho an.

Nach dem 1:1 bei Atlético Madrid im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League traut der ehemalige BVB-Profi seinem neuen Klub sogar den großen internationalen Wurf zu. "Unser Kader ist stark genug, die Champions League zu gewinnen, ich glaube wirklich daran. Aber dafür müssen wir alle an einem Strang ziehen und gegenseitig für uns arbeiten. Um wirklich ins Finale zu kommen, müssen wir von Spiel zu Spiel schauen", sagte Sancho.

Das lernte Jadon Sancho beim BVB

Der Kampf im den Titel in der Königsklasse sei "eine harte Herausforderung", so der 23-malige Nationalspieler Englands, "aber mit den Spielern und der Erfahrung, die wir haben, können wir es schaffen. Ich werde jedenfalls mein Bestes dafür geben."

Sancho schilderte, er habe nach seinem Wechsel von Manchester City zum BVB eine zentrale Komponente seines heutigen Spielstils dazu gelernt: "Wenn du deinen Gegenspieler überwunden hast, musst du trotzdem noch den Blick dafür haben, was um dich herum passiert. In Dortmund habe ich gelernt, wie man in engen Situationen den Ball noch zum Mitspieler passt. Deswegen habe ich dort so viele Tore vorbereitet und das will ich hier auch schaffen."