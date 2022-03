Mega-Gehälter von Jadon Sancho und Co. enthüllt

IMAGO/Simon Stacpoole

Jadon Sancho ist nach seinem Abschied vom BVB zu einem der bestbezahlten Spieler Englands aufgestiegen

Was für unwirkliche Zahlen: Wie die französische Sport-Zeitung "L'Équipe" am Dienstag enthüllte, verdienen die fünf bestbezahlten Profis der englischen Premier League zusammen mehr als 100 Millionen Euro im Jahr. Auffällig: Gleich vier Spieler des Quintetts stehen bei Manchester United unter Vertrag, darunter ein früherer BVB-Star.

Wer es als Fußballer schafft, einen Platz in der Premier League zu ergattern, hat in vielen Fällen fürs Leben ausgesorgt. Speziell rund ums Old Trafford streichen die Stars üppige Gehälter ein. Dabei rennen die Red Devils den Erwartungen in sportlicher Hinsicht seit Jahren hinterher.

Dennoch haben die Bosse von United im vorigen Sommer die Schatulle geöffnet und gleich drei Neuzugänge mit irren Angeboten an Land gezogen.

Wie aus einem "L'Équipe"-Artikel hervorgeht, sind in Rückkehrer Cristiano Ronaldo (umgerechnet ca. 31,5 Millionen Euro p.a.) als ligaweiter Spitzenverdiener, dem früheren BVB-Angreifer Jadon Sancho (ca. 21 Mio Euro) auf Rang vier sowie Abwehr-Ass Raphael Varane (ca. 18,6 Mio. Euro) drei Sommer-Transfers des Traditionsvereins auf Anhieb in die Top 5 der Premier League aufgestiegen.

Hinzu kommt Manchesters spanischer Schlussmann David De Gea, der mit knapp 23 Millionen Euro Platz drei des Einkommens-Rankings belegt.

Ex-BVB-Star Sancho verdient bislang 2,6 Millionen Euro pro Torbeteiligung

Durchbrochen wird die "Dominanz" von United nur durch einen Akteur vom Stadtrivalen City: Kevin De Bruyne, einst in der Bundesliga für Werder Bremen und den VfL Wolfsburg aktiv, heimst pro Jahr unglaubliche 24,5 Millionen Euro ein und ist damit hinter CR7 die Nummer zwei.

Die Zahlen belegen derweil, dass ein galaktisches Salär nicht gleichbedeutend mit sportlichem Erfolg sein muss. Denn: Mit Ausnahme von Ronaldo, der abseits des Rasens zwar wie gewohnt durch Allüren auffällt, auf dem Feld aber gewohnt treffsicher ist, haben die United-Neuzugänge bislang eher wenig Eigenwerbung betrieben.

Sancho hat beispielsweise in 33 Einsätzen erst acht Scorerpunkte gesammelt (fünf Treffer, drei Vorlagen), das macht nach jetzigem Stand umgerechnet knapp 2,6 Millionen Euro pro Torbeteiligung.

Man muss kein Finanz-Experte sein, um zu erkennen, dass die Rechnung für die Red Devils bis hierhin überhaupt nicht aufgegangen ist ...