Ex-BVB-Star schickte Familie vor Kriegsausbruch nach Kiew

IMAGO/Elli Birch/IPS/Shutterstock

Andriy Yarmolenko spielte 2017/2018 beim BVB

Der frühere BVB-Profi Andriy Yarmolenko hat seine Familie einen Tag vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs nach Kiew geschickt - aus einem eigentlich eher profanen Grund.

Am 24. Februar ging die Nachricht um die Welt: Russlands Truppen hatten mit dem Überfall auf die Ukraine begonnen. Überall auf dem Globus war der Schock groß.

Auch für Andriy Yarmolenko, ukrainischer Fußball-Profi von West Ham United, der 2017/2018 ein unglückliches Jahr beim BVB verbrachte, brach eine Welt zusammen.

Am 23. Februar, einen Tag vor Kriegsausbruch, waren seine Frau Inna und eine seiner Söhne in die Heimat geflogen.

"Ich konnte es nicht glauben. Ich hatte sie nach Kiew geschickt, weil mein Kind einen Routinetermin bei einem Arzt hatte. Können Sie sich vorstellen, wie es war, als der Krieg am nächsten Morgen losging? Ich wollte einfach nur noch losrennen und meinen Kopf gegen eine Wand schlagen - was für ein Idiot muss ich gewesen sein, die Familie nach Kiew zu schicken und selbst hier in London zu sitzen", schilderte der 32-Jährige in einem emotionalen Interview auf dem Youtube-Kanal "Football 1/2/3".

24 Stunden Ungewissheit für Ex-BVB-Profi Andriy Yarmolenko

"Ich bin an dem Morgen des 24. im Training angekommen und konnte nicht einmal sprechen. Ich war in Tränen aufgelöst. Ich fragte den Trainer, ob ich nach Hause gehen darf. Und dann fragte ich mich selbst: 'Was machst du jetzt?'", ergänzte Yarmolenko. "Ich schlief nicht, ich aß nichts. Ich hing nur am Telefon, um mit meinen Verwandten zu sprechen."

24 Stunden hielt laut Yarmolenko dieser schreckliche Zustand der Ungewissheit an. Inzwischen sind seine Frau und sein Sohn in Sicherheit.

Der Fußball bietet dem 106-maligen Nationalspieler der Ukraine eine gewisse Ablenkung von den Geschehnissen in seiner Heimat.

"Wenn ich trainiere oder spiele, kann ich die ganzen Probleme für ein paar Stunden vergessen", sagte Yarmolenko, der vor seinem Wechsel nach Dortmund zehn Jahre für Dynamo Kiew spielte.