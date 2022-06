Hamann warnt Pep nach Haaland-Verpflichtung

IMAGO/JESPER ZERMAN

Funktioniert Haaland bei ManCity so gut wie beim BVB?

Mit der Verpflichtung von Erling Haaland ist Manchester City ein echter Coup gelungen. Aber funktioniert der Torjäger in der Premier League genauso gut wie beim BVB? Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann glaubt: Ja. Allerdings sieht er auf den Norweger und dessen neuen Trainer Pep Guardiola auch einige Hürden zukommen.

Erling Haaland, davon ist Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann überzeugt, hat das Zeug dazu, auch in der Premier League voll einzuschlagen.

"Ich glaube, er ist in der Lage, in der nächsten Saison die meisten Tore in der Premier League zu erzielen, weil er in einem Team spielt, das wahrscheinlich die meisten Tore schießen wird", sagte Hamann gegenüber "talkSPORT".

Zwei Sachen geben dem heutigen TV-Experten allerdings zu denken. "Er hatte in den letzten 18 Monaten einige Muskelverletzungen. Das ist für einen jungen Spieler kein gutes Zeichen", meinte Hamann, der neben der Verletzungsanfälligkeit ein weiteres potenzielles Problem ausmachte.

"Er ist der Beste, wenn er Platz hat, weil er über unglaubliche Kraft und enorme Schnelligkeit verfügt. [...] Wenn Haaland Platz hat, ist er im Prinzip nicht zu stoppen, aber diesen Platz wird er bei Manchester City nicht bekommen." Daher sei er gespannt darauf zu sehen, wie Guardiola das Team aufstellen werde, meinte Hamann.

Hamann: Haaland mit Ball nicht so gut wie andere ManCity-Stars

Den typischen Pep-Fußball wird ManCity laut Hamann nicht ohne Weiteres spielen können. Haaland sei mit Ball am Fuß zwar gut, "aber er ist nicht so gut wie Grealish, Foden oder Sterling. Das wird sehr interessant, denn sie müssen Haaland füttern. Ich denke nicht, dass sie so wie bisher weiterspielen können", erklärte der ehemalige Nationalspieler.

Noch im letzten Jahr habe er gesagt, Haaland sei kein Spieler für Pep Guardiola. Deswegen werde es nun "faszinierend" zu sehen sein, wie sich das Team aufstelle, sagte der TV-Experte.