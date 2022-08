BVB-Interesse an Juve-Star?

IMAGO/Marco Alpozzi/LaPresse

Denis Zakaria wird mit dem BVB in Verbindung gebracht

Denis Zakarias Zeit bei Juventus Turin könnte nach wenigen Monaten zu einem schnellen Ende kommen. Nach übereinstimmenden Medienberichten erwägt Juventus Turin einen Verkauf des Schweizers, wobei unter anderem der BVB als Abnehmer gehandelt wird.

Um den Transfer des Argentiniers Leandro Paredes von Paris Saint Germain zu stemmen, sind die Turiner nach Berichten der "Tuttosport" aus Italien daran interessiert, Denis Zakaria zu verkaufen.

Der Schweizer Mittelfeldspieler soll demzufolge neben anderen Klubs auch vom BVB umworben werden.

Zakaria wartet noch auf seinen Durchbruch

Von einem Wechsel soll Zakaria aber wohl noch nicht überzeugt sein. Doch die Italiener haben großes Interesse daran, zeitnah Transfererlöse zu generieren. Einnahmen aus einem Verkauf des Mittelfeldmanns würde dem italienischen Rekordmeister die dringend benötigte Flexibilität in den Bemühungen um Paredes geben. Zuletzt ist bereits ein Transfer von Adrien Rabiot zu Manchester United geplatzt.

Mit dem sich nähernden Ende der Transferperiode gerät Juventus langsam unter Zugzwang, weshalb ein kurzfristiger Verkauf von Zakaria durchaus Sinn ergeben würde, um an Wunschspieler Paredes zu kommen.

Zakaria kam im Januar für eine Ablöse von 8,6 Millionen von Borussia Mönchengladbach zum italienischen Champions-League-Teilnehmer. Zakaria wartet allerdings noch auf seinen Durchbruch bei Juventus. Der 25-Jährige kommt erst auf insgesamt 14 Einsätze für die Italiener und schoss bislang ein Tor. Zuletzt stand er beim 3:0 Erfolg gegen Sassuolo aber 90 Minuten auf dem Platz.

BVB schon seit längerem mit Interesse

In der Bundesliga hatte Zakaria bislang seine stärkste Zeit. Mit den Gladbachern erreichte der Schweizer eine Teilnahme an der Europa League und der Champions League. In 146 Spielen erzielte er elf Tore und legte weitere acht auf. Topklubs wie der FC Bayern, Manchester United, der BVB und eben Juventus Turin bekundeten Interesse.

Nun nimmt Borussia Dortmund möglicherweise einen neuen Anlauf. Beim BVB könnte es noch zu einigen Abgängen kommen. Unter anderem der defensive Mittelfeldspieler Emre Can wird als potenzieller Abschiedskandidat gehandelt. Ein Abgang würde eine Rolle für Zakaria öffnen.