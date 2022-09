Tuchel-Erbe kostet Mega-Summe - CR7-Veto als Stolperstein?

IMAGO/John Walton

Graham Potter könnte Thomas TUchel beim FC Chelsea beerben

Einen Tag nach dem blamablen 0:1 in der Champions League gegen Dinamo Zagreb hat der FC Chelsea für einen Paukenschlag gesorgt und sich von Erfolgstrainer Thomas Tuchel getrennt. Angeblich stolperte der ehemalige BVB-Coach über den Nicht-Transfer von Cristiano Ronaldo. Für Tuchels Nachfolger soll Chelsea derweil bereit sein, eine Ablöse zu zahlen, die in der Fußballwelt bislang wohl nur vom FC Bayern getoppt wurde.

Um den vermeintlichen Wunschkandidaten Graham Potter vom Premier-League-Underdog Brighton & Hove Albion loszueisen, soll der FC Chelsea die Bereitschaft signalisiert haben, Potters festgelegte Ablöse in Höhe von 18,5 Millionen Euro zu begleichen. Das berichtet der "Mirror".

Nur der FC Bayern zahlte im Sommer 2020 wohl mehr für einen Coach (etwa 20 Millionen Euro an RB Leipzig für Julian Nagelsmann).

Potter legte mit Brighton einen Sensationsstart in die Premier-League-Saison hin. Nach sechs Spieltagen rangieren die "Seagulls" auf Platz vier der Tabelle (13 Punkte). Der FC Chelsea ist zum Vergleich nur Sechster (10 Punkte), der FC Liverpool nur Neunter (9 Punkte). Unter anderem bezwang man Manchester United zum Ligastart mit 2:1.

Transfer-Veto soll Tuchel zum Verhängnis geworden sein

Der "Telegraph" enthüllt derweil eine der Unstimmigkeiten, die Tuchel in London zum Verhängnis geworden sein sollen. Demnach soll US-Milliardär Todd Boehly, der Chelsea erst vor der Saison übernahm, großen Gefallen an einer Verpflichtung von Cristiano Ronaldo gefunden haben. Ein Transfer sollte "unbedingt" realisiert werden, heißt es in dem Bericht.

Tuchel soll aus Furcht um das bestehende Mannschaftsgefüge sein klares Veto eingelegt haben. Ein Nein, das der Beziehung zwischen dem Klubeigner und Tuchel wohl nachhaltig geschadet hat.

"Die neue Eigentümer-Gruppe hat den Klub vor 100 Tagen übernommen und arbeitet hart daran, ihn nach vorne zu bringen. Die neuen Eigentümer glauben, dass es an der Zeit für diese Änderung ist", begründeten die Blues die Entlassung nichtssagend in einem offiziellen Statement.