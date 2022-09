Lewandowski und Haaland weiter auf großer Tormission

IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSIN

Robert Lewandowski schnürte seinen nächsten Doppelpack

Robert Lewandowski und Erling Haaland mischen weiterhin die Ligen in Spanien und England auf.

1700 Kilometer voneinander entfernt, doch in ihrer (Tor-)Mission weiter vereint: Robert Lewandowski und Erling Haaland stellten erneut eindrucksvoll ihre Extraklasse unter Beweis und sorgten in Spanien und England für Verzückung. Die beiden ehemaligen Bundesliga-Torjäger bleiben die Attraktionen in La Liga und der Premier League. Vor allem beim kriselnden FC Bayern dürfte der Blick derzeit neidisch in Richtung Spanien gehen.

Ihren Trainern beim FC Barcelona und bei Manchester City, Xavi und Pep Guardiola, gehen angesichts der eindrucksvollen Torserien von Lewandowski und Haaland die Superlative aus. "Wir wussten, dass er Tore schießt und den Unterschied macht. Aber seine persönliche Seite hat mich überrascht. Er bringt viel Demut, Hingabe und Gier mit. Er arbeitet für seinen Erfolg sehr hart für die Mannschaft", würdigte Xavi nach dem 3:0 (2:0) gegen den FC Elche seinen "Leader" und Torgaranten, der diesmal zweimal traf.

Der frühere BVB-Angreifer Haaland, der unter der Woche mit seinem spektakulären Kung-Fu-Tor gegen Dortmund in der Königsklasse für Aufsehen gesorgt hatte, war "nur" einmal erfolgreich. "Er macht einfach so weiter, das ist top", brachte Guardiola kurz und knapp die Leistung des Norwegers beim 3:0 (2:0) bei den Wolverhampton Wanderers zum Ausdruck.

Haaland trifft 14 Mal in zehn Pflichtspielen für ManCity

Für den 22 Jahre alten Haaland war es bereits Treffer Nummer 14 im 10. Pflichtspiel für City, er bricht weiter alle Rekorde auf der Insel. Noch nie traf etwa ein Profi in seinen ersten vier Auswärtspartien.

Lewandowski bringt es bei Barca in sechs Ligaspielen auf acht Tore. Dank des 34 Jahre alten Stürmers, der in München zahlreiche Bestmarken aufstellte, sind die Hoffnungen bei den Katalanen auf die erste Meisterschaft seit 2019 zurück. "Die Begeisterung der Fans ist spürbar", betonte Xavi.

Und die Protagonisten? Die geben sich in den Sozialen Medien unaufgeregt. Neben ein Bild mit seiner bekannten Fäuste-Jubelpose schrieb "Lewangoalski" lapidar: "Job well done." Haaland präsentierte sich seinen Millionen Followern freudestrahlend mit ausgestreckten Armen und den Worten: "Großartige Vorstellung vor der Länderspielpause. Glücklich, dass ich wieder getroffen habe."