Irre! Petition soll Superstar Haaland verbannen

IMAGO/Martin Rickett

Erling Haaland findet mit seinen Leistungen nicht nur Freunde

19 Tore in nur zwölf Pflichtspielen: Die Zahlen, die Erling Haaland seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu Manchester City vorweisen kann, übertrumpfen noch einmal alles, was der 22-jährige Norweger bislang außergewöhnliches geleistet hat. Ein Fan hat nun genug vom ehemaligen BVB-Goalgetter.

Auf der Webseite "change.org" hat de User "Ten Hag's Reds!" eine Petition gestartet, die Erling Haaland aus der englischen Premier League verbannen soll.

"Es ist einfach nicht fair. Wir können eine Veränderung bewirken. Nun ist es an uns zu reagieren. Diesem Roboter sollte es nicht erlaubt sein, in unserem Land weiterzumachen", heißt es in dem angriffslustigen Beschreibungstext der wohl nicht ganz ernst gemeinten Petition.

Der Name des Urhebers lässt gut darauf schließen, woher der Groll gegen Haaland stammt. Am 2. Oktober traf der Superstar mit ManCity im Stadtduell auf das von Eric ten Hag trainierte Manchester United. City gewann 6:3, Haaland erzielte drei Treffer und bereitete zwei weitere Tore vor.

Bislang (07. Oktober/12:25 Uhr) hat die Forderung übrigens 276 Unterstützer gefunden.

RB Salzburg, BVB, Manchester City: Haaland trifft wie er will

Dass gegen Haaland kein Kraut gewachsen ist, untermauerte unlängst auch Manchester Citys Trainer Pep Guardiola. "In seinem Alter kann niemand mit Erling Haaland mithalten, niemand", erklärte Guardiola unlängst. Die Zahlen des Goalgetters sprächen für sich und zudem zeichneten den Angreifer auch Dinge aus, die sich nicht in den Statistiken widerspiegeln würden, so der Spanier weiter.

Seitdem Haaland den norwegischen Fußball verlassen hat, hat er für RB Salzburg, Borussia Dortmund und nun Manchester City insgesamt mehr Tore geschossen als er Profi-Einsätze absolviert hat. Für das norwegische Nationalteam traf der 1,95-Meter-Hüne zudem 21 Mal in 23 Einsätzen.