Die wichtigsten Erkenntnisse zu Flicks WM-Kader

IMAGO/Eibner-Pressefoto

Hansi Flick gab am Donnerstag seinen WM-Kader bekannt

Hansi Flick hat am Frankfurter DFB-Campus seinen 26-köpfigen Kader für die WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) bekannt gegeben. Die wichtigsten Erkenntnisse:

Was sind die spannendsten Personalien?

Hansi Flick hat das Flehen der Fans erhört - die Neulinge Niclas Füllkrug (Werder Bremen) und Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) fahren mit nach Katar. Mario Götze, 2014 der große Held von Rio, kehrt nach fünf Jahren DFB-Pause zurück.

Gab es eine Überraschung?

Ja. Flick berief England-Legionär Armel Bella Kotchap, der im September gegen England (3:3) debütierte. Der 20 Jahre alte Innenverteidiger vom FC Southampton, Sohn des früheren kamerunischen Nationalspielers Cyrille Florent Bella (u.a. Paderborn, Ahlen), erhielt den Vorzug gegenüber Mats Hummels (34).

Der Routinier sei "sehr wertvoll" für Dortmund, sagte Flick, er aber habe "die Zukunft im Blick". Hummels sprach von "einer der größeren Enttäuschungen meiner Karriere".

Wer fehlt sonst noch?

Neben Hummels verzichtete Flick auf EM-Entdeckung Robin Gosens. Der angeschlagene Marco Reus fällt kurzfristig aus, Flick hatte bei ihm "bis zuletzt gehofft" - vergeblich: "Das tut weh."

Pechvogel Reus schrieb: "Ein großer Traum von mir ist damit leider geplatzt." Mal wieder. Auch Timo Werner und Lukas Nmecha sind verletzt, Florian Wirtz ist nach seinem Kreuzbandriss nicht dabei. Auf Spieler von Überraschungsteam Union Berlin verzichtet Flick.

Wer bildet die WM-Achse?

Angeführt wird der Kader von sieben Profis von Bayern München um Kapitän Manuel Neuer, die alle wichtige Stützen sind. Zu den Führungsspielern gehören auch Abwehrchef Antonio Rüdiger, bei dem Flick trotz jüngster Verletzungsprobleme "keine Bedenken" hat, und Ilkay Gündogan. Neben Neuer sind in Thomas Müller, Götze und Matthias Ginter noch vier Weltmeister von 2014 dabei.

Wieso wurde Götze reaktiviert?

Der 30-Jährige hat seine in der Sackgasse steckende Karriere in Frankfurt wiederbelebt, ist bei der Eintracht Leistungsträger. "Mario ist ein genialer Fußballer, der Gedankenblitze hat, der alles intuitiv macht", sagte Flick: "Er kann uns das eine oder andere an Überraschung geben." Wie beim Siegtor gegen Argentinien im Finale 2014.

Was verspricht sich Flick von Füllkrug und Moukoko?

Nach dem Ausfall von Werner und Backup Nmecha hat der Bundestrainer ein Sturmproblem. Füllkrug habe "das Momentum", meinte er, der 29-Jährige sei "einer, der der Mannschaft das Vertrauen schenkt, dass immer noch was geht". Der Bremer startete nach Flicks Nachricht spontan eine Kabinenparty und jubelte: "Das ist das größte, was ein Fußballer miterleben kann".

Moukoko, mit bald 18 Jahren jüngster WM-Fahrer der DFB-Geschichte, "ist schnell, quirlig und hat einen guten Abschluss", schwärmte Flick. Von beiden Angreifern erhofft er "das Besondere". Er sei "einfach unfassbar glücklich und überwältigt", so Moukoko.

Wie ist das Aufgebot einzuschätzen?

"Dieser Kader gibt uns viele Möglichkeiten", sagte Flick: "Wir sind sehr, sehr froh, dass wir so eine Qualität haben." Der Bundestrainer nominierte mutig und ausgewogen, dennoch bleiben Zweifel, ob das hohe Ziel WM-Triumph realistisch ist.

Diese sind aber nicht in der Auswahl von Flick begründet, sondern in den mangelnden Alternativen - gerade in Abwehr und Sturmzentrum, wo ein Weltklasse-Neuner fehlt.

Was sagt Flick zu den Menschenrechten in Katar?

"Das macht uns sprachlos. Ich bin fassungslos, dass so etwas in der heutigen Zeit passiert", sagte Flick über die homophoben Aussagen des katarischen WM-Botschafters Khalid Salman. Die DFB-Auswahl wolle sich bei diesem Thema "nicht wegducken", aber "auf den Sport konzentrieren".

Wie geht es weiter?

Am Montag bricht die Nationalmannschaft aus Frankfurt in das Kurz-Trainingslager im Oman auf, dort findet am Mittwoch die WM-Generalprobe gegen die Auswahl dieses Landes statt. Tags darauf geht es weiter ins WM-Quartier, das Auftaktspiel gegen Japan findet am 23. November statt. Weitere Gruppengegner sind Spanien und Costa Rica.