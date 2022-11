NFL kommt für Schäden im Stadion des FC Bayern auf

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Der Rasen im Stadion des FC Bayern war nach der NFL-Partie ramponiert

Weil Tom Brady und Co. am Sonntag zum "Munich Game" in der Allianz Arena gastierten, darf sich der FC Bayern auf einen neuen Rasen freuen. Die Kosten dafür trägt die NFL.

Am Sonntag durften deutsche Football-Fans im Stadion des FC Bayern ein ausschweifendes Football-Fest erleben. Beim Duell der Tampa Bay Buccaneers mit den Seattle Seahawks (21:16) zeigte vor allem Superstar Tom Brady eine herausragende Leistung und führte sein Team im ersten NFL-Spiel auf deutschem Boden zum Sieg.

Von den Rängen aus beobachteten zahlreiche Spieler des FC Bayern die Leistungen der NFL-Stars und mussten dabei auch mit ansehen, wie Brady und Co. den heiligen Rasen in der Allianz Arena mit ihren Tackles und Läufen arg in Mitleidenschaft zogen. Kein Wunder also, dass die Münchner in Kürze ein neues Grün erhalten sollen.

Wie "Bild" erfahren hat, wird für die Kosten des Rasenwechsels die National Football League aufkommen. Schon in wenigen Tagen werden die entsprechenden Arbeit beginnen, wie Arena-Chef Jürgen Muth dem Boulevard-Blatt bestätigte. "Zwischen 160.000 und 200.000 Euro" wird die Installation des neuen Grüns kosten, rechnete Muth vor. Vor dem großen Wintereinbruch soll dann alles wieder in perfektem Zustand sein.

"Am 21. November kommen die Bagger, dann wird der Rasen gewechselt", sagte Muth. Nicht nur die männlichen Stars des FC Bayern sollen ein makelloses Grün vorfinden, auch für die Damen-Abteilung ist der Wechsel ein Muss.

"Man darf keine Linien sehen, wenn die Frauen Anfang Dezember hier in der Champions League spielen", so Muth weiter. Anders als die Männer, die nicht vor dem 24. Januar 2023 wieder in Allianz Arena aktiv sind, wenn es im Heimspiel gegen den 1. FC Köln geht, müssen die Frauen bereits am 7. Dezember in der Champions League gegen den FC Barcelona ran.