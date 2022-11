"Inspiration für alle": Dänemark feiert Eriksen

IMAGO/Jonas Ekströmer/TT

Christian Eriksen ist der Hoffnungsträger der dänischen Mannschaft bei der WM in Katar

17 Monate nach seinem Herzstillstand nimmt der Däne Christian Eriksen an der WM teil. Ihn erfüllt Dankbarkeit.

Die Bilder des EM-Dramas sind immer noch allgegenwärtig. Als Christian Eriksen an jenem 12. Juni 2021 wie vom Blitz getroffen zusammensackte und Notärzte minutenlang um sein Leben kämpften. Eriksen überlebte - und steht 17 Monate später mit Dänemark vor seiner dritten WM-Teilnahme.

"Ich bin dankbar, dass ich hier bin. Es ist sehr speziell. Alles andere ist extra. Das ist jetzt mein Motto", sagte der 30-Jährige vor dem dänischen WM-Auftakt am Dienstag (14:00 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV) gegen Tunesien bewegt.

Auch Trainer Kasper Hjulmand war voller Emotionen, als er am Montag in Doha nach seinem Regisseur gefragt wurde.

"Kompletter Kontrast jetzt hier zu sitzen"

"Er ist unser Herz, unser Herzschlag. Er ist ein fantastischer Spieler und eine noch bessere Person. Er gibt uns so viel", sagte Hjulmand mit leuchtenden Augen. Alle seien "happy, wir lieben es, es ist ein Plus für Dänemark", betonte Kapitän Simon Kjaer. Eriksen sei eine "Inspiration für alle".

Dass Eriksen nach dem tragischen Zwischenfall überhaupt wieder so eine (Haupt-)Rolle einnehmen würde, war lange nicht klar. Er habe gehofft, "dass ich mitkommen könnte, dass ich gesund genug wäre und die Erlaubnis der Ärzte bekommen würde", sagte Eriksen. Es sei "ein kompletter Kontrast, jetzt hier zu sitzen und an der WM teilzunehmen".

Der 117-fache Nationalspieler war am 26. März erstmals wieder in den Kader von "Danish Dynamite" berufen worden - und ist längst wieder einer der großen Hoffnungsträger.

Eriksen bei United zurück auf der großen Bühne

Doch besonderen Druck verspürt er nach seinem Unfall nicht mehr. "Ich habe es schon einmal gesagt, aber ich habe mich nie gestresst gefühlt. Als Spieler, in jeder Situation. Aber jetzt gehe ich unterbewusst davon aus, dass alles klappen wird", sagte Eriksen dem Sender NOS.

Eriksen hatte in der EM-Partie gegen Finnland in Kopenhagen einen Herzstillstand erlitten. Die Folgen waren weitreichend. Wenige Monate später löste sein damaliger Verein Inter Mailand den bis 2024 laufenden Vertrag auf, da in Italien das Spielen mit einem implantierten Defibrillator nicht erlaubt ist.

Über ein Engagement beim FC Brentford landete der Däne im Sommer schließlich bei ManUnited.

Das Thema ist im dänischen Team weiter präsent. "Es gibt mal einen Tag, vielleicht zwei, an denen ich nicht daran denke. Länger nicht", sagte Kjaer, ein dicker Kumpel von Eriksen, unlängst der Sport Bild: "Es ist ein Teil von uns geworden." Jener tragische 12. Juni 2021.