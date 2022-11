Wo läuft Costa Rica vs. Deutschland live im TV und Stream?

IMAGO/Marcio Machado/SPP

Manuel Neuer wird das DFB-Team gegen Costa Rica wie gewohnt als Kapitän aufs Feld führen

Am Donnerstagabend ab 20:00 Uhr fällt die Entscheidung! Die deutsche Nationalmannschaft trifft bei der Fußball-WM in Katar im dritten Gruppenspiel auf Costa Rica. Wo läuft das Entscheidungsspiel der Gruppe E live im TV und Stream?

Im Al Bayt Stadium in Al Khor schlägt für das DFB-Team von Bundestrainer Hansi Flick die Stunde der Wahrheit. Gegen Costa Rica muss unbedingt ein Sieg her, ansonsten heißt es für Deutschland schon zum zweiten Mal nach 2018: Aus in der Vorrunde!

Aber selbst im Falle des ersten Siegs der DFB-Elf im laufenden WM-Turnier ist das Weiterkommen noch nicht sicher. Gelingt der klar favorisierten deutschen Auswahl der Erfolg gegen Costa Rica, ist sie voraussichtlich noch auf Schützenhilfe der Spanier angewiesen, die im Parallelspiel gegen den derzeitigen Tabellenzweiten Japan antreten.

Endet die Partie Spanien vs. Japan am Donnerstag unentschieden, muss das DFB-Team mit mindestens zwei Toren Vorsprung gegen Costa Rica gewinnen.

Nur im Falle eines 8:0-Sieges zieht die deutsche Nationalmannschaft auf jeden Fall in die K.o.-Phase der WM-Endrunde ein.

Hier läuft das Spiel Deutschland vs. Costa Rica live im TV und Stream