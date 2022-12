Griezmann tröstet Bayern-Star: "Bist ein großer Spieler!"

IMAGO/JB Autissier

Bayern Münchens Joshua Kimmich war die Enttäuschung nach dem vorzeitigen Aus bei der Fußball-Weltmeisterschaft deutlich anzusehen. Er habe "Angst davor, echt in ein Loch zu fallen", so der 27-Jährige nach dem letzten Gruppenspiel gegen Costa Rica. Einer, der sonst im National- und Klubtrikot stets gegen Kimmich antritt, hat daraufhin aufmunternde Worte gefunden: Antoine Griezmann.

"Für mich ist es echt, würde ich sagen, der schwierigste Tag meiner Karriere", sagte ein tief enttäuschter Joshua Kimmich am frühen Freitagmorgen Ortszeit in der Mixed Zone des Al-Bait-Stadions. Gerade hatte der Star des FC Bayern zwar mit 4:2 (1:0) gegen Costa Rica gewonnen, da zugleich Japan jedoch gegen Spanien (2:1) siegte, war das abermalige Aus in der Gruppenphase perfekt.

Kimmich verbindet zwangsläufig die Tiefpunkte im DFB-Trikot der letzten Jahre mit seiner Person. Bei der WM 2018 in Russland war er Teil der Mannschaft, die als Gruppenletzter krachend scheiterte, bei der EURO im Sommer 2021 war im Achtelfinale gegen den späteren Finalisten England Schluss. "Das ist schon für mich nicht so einfach zu verkraften. Weil ich persönlich mit dem Misserfolg in Verbindung gebracht werde", so Kimmich betroffen, der erst zwei Jahre nach dem Erfolg von 2014 bei der Nationalmannschaft debütiert hatte.

Franzose Griezmann zeigt großen Sportsgeist

Der mit dem FC Bayern so erfolgreiche Mittelfeldmotor legte den Finger gar tiefer in die eigene Wunde: "Ich bin 2016 dazugekommen, davor war Deutschland immer im Halbfinale. Dann kommt man dazu und scheidet zweimal in der Vorrunde aus, im letzten Jahr im Achtelfinale. Das ist nichts, wofür man stehen möchte."

Wie groß Kimmichs Reputation im Weltfußball jedoch eigentlich ist, machte ausgerechnet ein Spieler der Konkurrenz deutlich. Der französische Nationalspieler Antoine Griezmann reagierte auf Twitter auf die sich im Netz schnell verbreitenden Zitate des Deutschen: "Du bist ein großer Spieler! Du wirst wieder nach ganz oben kommen, Joshua", schrieb der Angreifer von Atlético Madrid. Eine Geste, mit der er großen Sportsgeist zeigte.

Während die deutsche Nationalmannschaft am Freitagabend bereits wieder in Deutschland angekommen ist, darf Griezmann mit seinen Franzosen von der erfolgreichen Titelverteidigung träumen. Der 31-Jährige fordert im Achtelfinale die Auswahl Polens (Sonntag, 20:00 Uhr).

