Ballert sich Frankreich am Mittwoch auch ins WM-Endspiel?

Am Mittwochabend steht das zweite Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar auf dem Plan. Titelverteidiger Frankreich fordert die Überraschungsmannschaft des WM-Turniers, Marokko, zum heißen Tanz im Al Bayt Stadium von Al Khor. Wo läuft das Spiel Frankreich vs. Marokko live im TV und Stream? sport.de liefert die Antwort!

Der große Favorit ist on Fire! Frankreich galt aufgrund seiner Ansammlung von Weltklasse-Offensivspielern schon vor Turnierbeginn als großer Anwärter auf den Titelgewinn der diesjährigen WM. Les Bleus wurden ihrer Rolle bisher gerecht, schalteten zuletzt im Viertelfinale die englische Nationalmannschaft mit einem 2:1-Erfolg aus.

Für den zweimaligen Weltmeister geht es nun gegen Marokko. Die Nordafrikaner träumen in diesem Jahr vom ganz großen Wurf, nachdem das Team um Bayern-Star Noussair Mazraoui bereits Spanien und Portugal in der K.o.-Phase geschlagen hat.

Ein Erfolg gegen Titelverteidiger Frankreich im WM-Halbfinale wäre wohl endgültig der größte Erfolg der marokkanischen Fußballgeschichte.

Wo wird das mit Spannung erwartete zweite Semifinale im Fernsehen und Stream gezeigt?

Hier läuft Frankreich vs. Marokko live im TV und Stream