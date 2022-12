Barca-Egoist soll Lewandowski verärgern

IMAGO/Giuseppe Maffia

Raphinha (l.) und Robert Lewandowski (r.) sollen sich beim FC Barcelona nicht wirklich verstehen

Seit seinem vielbeachteten Wechsel vom FC Bayern zum FC Barcelona im Sommer 2022 hat Robert Lewandowski seinen Wert für die Katalanen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und 18 Treffer in 19 Pflichtspielen erzielt. Ohne Störfeuer soll der Aufenthalt Lewandowskis allerdings nicht ablaufen. Angeblich trübt ein Mitspieler die Stimmung des Polen.

Gerüchten aus Spanien zufolge soll Lewandowski das Zusammenspiel mit dem brasilianischen Flügelstürmer Raphinha gar nicht zusagen. Dies soll der 34-Jährige laut "El Nacional" sogar bereits im Verein geäußert haben. Raphinha agiere zu egoistisch, so der vermeintliche Vorwurf.

Anstatt als Partner auf dem Rasen soll Lewandowski eher das Gefühl haben, Raphinha sehe in ihm eher einen Rivalen, den er übertrumpfen müsse.

Sogar ein Verkauf des brasilianischen WM-Teilnehmers, für den man erst im Juli 2022 58 Millionen Euro an Leeds United überwies, soll bei der Führung des FC Barcelona schon diskutiert worden sein, heißt es. Sollte man ein Angebot bekommen, das sich in der Nähe der einst gezahlten Ablöse befindet, ist ein Deal angeblich "keineswegs ausgeschlossen".

Lewandowskis kolportierte Ablehnung dürfte allerdings nicht maßgeblich für dieses Gedankenspiel sein. Mit zwei Toren und vier Vorlagen in 18 Partien hat Raphinha bei Barca nämlich längst nicht die Erwartungen erfüllt, die man in seine Verpflichtung gesetzt haben dürfte.

Coach Xavi soll ebenfalls zunehmend das Vertrauen in den Offensivspieler verlieren. Zuletzt wurde der 26-Jährige meist nur noch für wenige Minuten eingewechselt, 90 Minuten stand er im Saisonverlauf ohnehin nur einmal auf dem Rasen. Immerhin zeigte die Formkurve des Südamerikaners zuletzt bergauf. In seinen letzten drei Kurzeinsätzen in der spanischen Liga erzielte er einen Treffer und bereitete ein Tor (erzielt von Lewandowski, d.Red.) vor. Mit beiden Aktionen hatte er großen Anteil an einem knappen Barca-Sieg.