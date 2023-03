Hunderte Fans belagern Messi bei Restaurantbesuch

Tom Weller, dpa

Weltmeister-Kapitän: Argentiniens Superstar Lionel Messi

Vor dem ersten Länderspiel nach dem WM-Triumph haben Hunderte Fußball-Fans den argentinischen Superstar Lionel Messi in seiner Heimat in Empfang genommen.

Sie belagerten in der Nacht auf Dienstag ein bekanntes Steak-Restaurant in Buenos Aires, wo Messi mit einigen Familienmitgliedern und Freunden zu Abend aß, wie im Fernsehsender TN zu sehen war.

Die Fans blockierten die Straße vor dem Restaurant "Don Julio" im Stadtteil Palermo und sangen das Lied "Muchachos", das während der WM als inoffizielle Hymne der argentinischen Nationalmannschaft bekannt geworden war. Am frühen Morgen eskortierten Polizisten Messi schließlich durch die Menge zu seinem Auto.

Messi war am Tag zuvor mit seiner Familie nach Argentinien gereist und vom Flughafen direkt zum nahe gelegenen Trainingsgelände des argentinischen Fußballverbandes AFA gefahren. Dort absolvierte er das erste Training in diesem Jahr mit der Nationalmannschaft. Die Albiceleste trifft am Donnerstag in einem Freundschaftsspiel in Buenos Aires auf Panama. Am Dienstag kommender Woche spielt Argentinien in Santiago del Estero gegen Curaçao.