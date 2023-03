"Sorgen" um Robert Lewandowski

IMAGO/LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT

Robert Lewandowski befindet sich im Formtief

Sowohl beim FC Barcelona als auch bei der polnischen Nationalmannschaft befindet sich Robert Lewandowski im Formtief. Hat der langjährige Torjäger des FC Bayern seinen Zenit überschritten?

Seit seinem Wechsel vom FC Bayern zum FC Barcelona erzielte Robert Lewandowski zwar schon 25 Treffer in 35 Pflichtspielen für den spanischen Topklub. An seine Torquote im Dress des deutschen Rekordmeisters kommt der 34-Jährige aber nicht heran. Gerade seit der WM in Katar wirkt der Pole gehemmt.

Auch bei der Nationalmannschaft enttäuschte Lewandowski zuletzt. Bei den beiden EM-Qualifikationsspielen gegen Tschechien (1:3) und gegen Albanien (1:0) blieb der Stürmer torlos.

Ex-Nationalspieler Andrzej Niedzielan schlug daher nach dem knappen Sieg gegen Albanien Alarm. "Lewy verliert physische Zweikämpfe, was noch nie zuvor passiert ist", sagte der 44-Jährige zur polnischen Boulevardzeitung "Fakt".

Der einstige Angreifer führte weiter aus: "Das beunruhigt mehr als das Fehlen von Toren. Ich mache mir Sorgen." Lewandowski sei eher ein Kapitän für "gute Zeiten, nicht für schlechte", so Niedzielan.

Passend zu den Aussagen des 19-maligen Nationalspielers titelte das Blatt: "Irgendetwas stimmt nicht mit Lewy."

Lewandowski: "Nicht alles kann sofort funktionieren"

Lewandowski selbst blieb aber trotz der Torflaute entspannt. "Das Ergebnis war heute wichtiger als ein gutes Spiel", sagte er nach dem Sieg gegen Albanien.

Für ihn und die anderen Angreifer sei es ein hartes Spiel gewesen, "weil Albanien sehr defensiv gespielt hat", erklärte der Routinier und ergänzte: "Auf dem Papier waren es vier Verteidiger, aber in der Praxis waren es fünf oder sogar sechs vor dem eigenen Tor."

Nachdem Fernando Santos die polnische Nationalmannschaft Anfang des Jahres übernommen hat, würden zudem noch "Automatismen" fehlen. "Wir befinden uns im Prozess des Wiederaufbaus. Nicht alles kann sofort funktionieren", so Lewandowski.