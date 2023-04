Nagelsmann Top-Kandidat? Tottenham fährt mehrgleisig

IMAGO/Revierfoto

Bei welchem Klub heuert Julian Nagelsmann als nächstes an?

Premier-League-Klub Tottenham Hotspur sucht händeringend nach einem neuen Teammanager. Schnell war der beim FC Bayern entlassene Julian Nagelsmann als Wunschkandidat ausgemacht worden, doch scheinbar halten sich die Spurs mehrere Optionen offen. Zudem ist da noch Stadtrivale FC Chelsea, der zum Problem werden kann.

Julian Nagelsmann ist nach Angaben des "Telegraph" weiterhin weit oben auf dem Zettel von Tottenham Hotspur, um die nach der Entlassung von Antonio Conte freigewordene Stelle als Teammanager zu besetzen. Derzeit werden die Londoner interimistisch von Assistenztrainer Cristian Stellini betreut, aus dessen ersten drei Liga-Spielen holte der Klub je einen Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage.

Wie der italienische Reporter Fabrizio Romano berichtet, will sich Tottenham-Boss Daniel Levy die nötige Zeit nehmen, um nach nun mehreren enttäuschenden Teammanager-Entscheidungen diesmal richtig zu legen.

Nach der insgesamt sehr erfolgreichen Zeit unter Mauricio Pochettino (2014 bis 2019) waren José Mourinho, Nuno Espírito Santo und Antonio Conte allesamt krachend gescheitert. Wohl auch deshalb hat der Klub nicht umgehend einen Nachfolger verpflichtet.

Kompany, Slot oder doch Luis Enrique?

Ein Kandidat, der nun neben Julian Nagelsmann bei den Spurs gehandelt wird, ist der ehemalige belgische Nationalspieler Vincent Kompany, der in dieser Saison als Teammanager des FC Burnley für Furore sorgt. Der Aufstieg in die Premier League steht bereits seit Anfang April fest, so groß ist der Vorsprung auf die Konkurrenz. Dadurch habe Kompany das Augenmerk der Tottenham-Bosse auf sich gezogen, heißt es.

Romano zufolge werde der ehemalige ManCity-Star hochgeschätzt, wenngleich noch keine Gespräche mit dem 37-Jährigen geplant sein sollen. In Feyenoord-Coach Arne Slot sei "Telegraph" zufolge zudem ein weiterer Name ins Blickfeld der Spurs gerückt.

Weitaus heißer ist dem Bericht zufolge jedoch die Spur zum Spanier Luis Enrique. Der ehemalige Barca-Trainer strebe ein Engagement auf der Insel an. Gehandelt wurde er zuletzt, genau wie Julian Nagelsmann, als Top-Kandidat des FC Chelsea.

Die Blues sollen mit beiden Trainern zuletzt erste konkrete Gespräche geführt haben, um über eine Verpflichtung ab der neuen Saison zu sprechen. Bis dahin wurde der 2021 vor die Tür gesetzte Frank Lampard erneut unter Vertrag genommen. Sowohl bei Nagelsmann als auch bei Luis Enrique stehen beide London-Klubs somit im direkten Wettstreit.