Punktabzug? Premier-League-Aufsteiger droht Skandal

AFP/SID/GLYN KIRK

Kompany-Klub unter Verdacht der Wettbewerbsverzerrung

Seit dem 08. April steht der FC Burnley bereits als Aufsteiger in die englische Premier League fest. Die herausragende Saison der Clarets erhält nun aber offenbar einen fetten Makel. Sogar eine empfindliche Strafe soll drohen.

Der englische Dachverband EFL soll Untersuchungen wegen möglicher Wettbewerbsverzerrung gegen den FC Burnley aufgenommen haben. Das berichtet die "Sun".

Demnach moniert Huddersfield Town, das auf Rang 21 der Tabelle um den Ligaverbleib kämpft, dass Burnley Mitte April beim 0:0 gegen den FC Reading, einem direktem Konkurrenten Huddersfields um den Klassenerhalt, bewusst nicht mit der bestmöglichen Formation angetreten ist und somit den Wettbewerb verzerrt hat.

Aufgrund des Vorwurfs soll die EFL bereits schriftlich Kontakt mit Burnley aufgenommen haben, der Verein darauf verwiesen haben, dass einige Akteure im Kader Spielpraxis sammeln müssten.

Im Fall einer Verurteilung, so der Bericht, könnte Burnley neben einer Geldstrafe auch ein Punktabzug drohen.

Ob die Beschwerde Erfolg hat, wird sich zeigen. Beim Blick auf die Formation, die Burnley-Teammanager und Ex-HSV-Star Vincent Kompany gegen Reading wählte, fallen zwar durchaus einige Auffälligkeiten auf, ohne Leistungsträger trat Burnley allerdings nicht an.

Mit Mittelfeldspieler Josh Cullen, Rechtsverteidiger Connor Roberts, Gladbach-Leihgabe Jordan Beyer und Toptorjäger Nathan Tella standen immerhin vier Spieler in der Startformation, die zu den sieben Akteuren zählen, die 2022/23 bislang die meisten Minuten unter Kompany sammelten. Mit Josh Brownhill ist die Nummer drei dieser Wertung zudem verletzt.

Offensiv standen neben Tella mit Lyle Foster (14 Spiele/1 Tor) und Scott Twine (15/2) zwei Spieler auf dem Rasen, die nicht zur ersten Garde gehören. Neben Beyer verteidigte zudem der eher selten eingesetzte Ameen Al-Dakhil (9 Einsätze), im Tor stand Ersatzkeeper Bailey Peacock-Farrell.

Außerdem wurde Tella nach einer frühen Verletzung vom ehemaligen Stuttgarter Darko Churlinov ersetzt. Churlinov (13 Einsätze/0 Tore) erlebt eine schwache Saison, mit Anass Zaroury blieb ein positionsgleicher Leistungsträger der letzten Wochen hingegen lange außen vor.

Übrigens: In Top-Besetzung trat Burnley am Samstag gegen die Queens Park Rangers an - und verlor zuhause 1:2. QPR liegt damit im Tabellenkeller nun drei Punkte vor dem vermeintlichen Kläger Huddersfield Town.