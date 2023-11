Berater reagiert auf wilde Gündogan-Gerüchte

IMAGO/Ricardo Larreina

Ilkay Gündogan wird mit einem Abschied vom FC Barcelona in Verbindung gebracht

Erst im Sommer wechselte Ilkay Gündogan vom Champions-League-Sieger Manchester City zum FC Barcelona. Nach nur einer Saison könnte der Nationalspieler die Katalanen aber schon wieder verlassen.

Wie der Transferexperte Burhan Can Terzi bei "X" berichtet, könnte es Gündogan im Sommer 2024 zu Galatasaray ziehen. Demnach hat der Mittelfeldmann bei seinem Berater den Wunsch geäußert, eines Tages für den türkischen Topklub spielen zu wollen.

Und mehr noch: Agent und Onkel Ilhan Gündogan soll sich am Rande des Champions-League-Spiels zwischen dem FC Bayern München und Galatasaray (2:1) mit den Verantwortlichen der Gelb-Roten getroffen haben, um einen möglichen Wechsel auszuhandeln.

Diese Gerüchte verbannte Gündogans Berater aber bereits ins Reich der Fabeln. "Diese Berichte entsprechen nicht der Wahrheit", zitiert die spanische Sportzeitung "Mundo Deportivo" den Onkel: "Ich habe mich mit niemandem von Galatasaray getroffen, um über Ilkay zu sprechen. Weder Ilkay noch ich können uns erklären, woher diese Nachricht gekommen ist."

Gündogan "ist sehr glücklich in Barcelona"

Ilhan Gündogan betonte zudem, dass sich sein Neffe beim FC Barcelona sehr wohl fühlt: "lkay ist sehr glücklich in Barcelona und konzentriert sich auf die Ziele, die er dort erreichen will."

Realistisch scheint ein Wechsel im Sommer ohnehin nicht. Im Vertrag des 33-Jährigen ist angeblich einen Ausstiegsklausel in Höhe von 400 Millionen Euro verankert.

Ein Wechsel nach Vertragsende im Sommer 2025 kann allerdings nicht ausgeschlossen werden.

Zur Saison 2023/2024 war Gündogan ablösefrei von Manchester City zum FC Barcelona gewechselt. Bei den Katalanen ist der DFB-Kapitän seitdem gesetzt. In allen Pflichtspielen in La Liga und der Champions League stand der Routinier bislang in der Startelf. Ein Tor und fünf Vorlagen stehen zu Buche.