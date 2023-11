Wück lobt U17: "Haben die WM voll angenommen"

IMAGO/Adrian Macias

Schalkes Assan Ouedraogo

Nach einer perfekten Gruppenphase startet die deutsche U17-Nationalmannschaft mit Selbstvertrauen in die K.o-Phase der Weltmeisterschaft in Indonesien. Das Team von Christian Wück kehrt für das Achtelfinale am Dienstag (9.30 Uhr/Sky) gegen die USA von Jakarta zurück nach Bandung, wo bereits die ersten beiden deutschen Partien stattgefunden haben.

"Die Jungs haben die WM voll angenommen, obwohl wir keine Vorbereitung hatten", sagte Wück über nach dem souveränen 3:0-Erfolg im letzten Gruppenspiel gegen Venezuela, bei dem auch die Standardstärke der DFB-Auswahl wieder sichtbar wurde. Drei Siege in der Gruppenphase mit mindestens zwei geschossenen Toren seien "eine Hausnummer", lobte Wück.

Der Achtelfinal-Gegner USA verlor am Samstag gegen die Franzosen - das einzige Team neben Deutschland, das ohne Punktverlust die Gruppenphase absolvierte - mit 0:3. Kurz vor Spielende sah Innenverteidiger und Kapitän Tyler Hall zudem die Rote Karte und wird vorerst fehlen.

Wück mahnt: "Wir brauchen jeden Spieler"

Gegen Südkorea (3:1) und Burkina Faso (2:1) zeigte die US-Auswahl von Trainer Gonzalo Segares (41/Costa Rica) aber ihre Qualität. Besonders torgefährlich ist Flügelflitzer Nimfasha Berchimas, der schon drei Tore auf dem Konto hat. Das Liverpool-Talent Keyrol Figueroa, der die USA mit acht Treffern bis ins Finale der U17-CONCACAF-Meisterschaft schoss, sollte die deutsche Abwehr ebenfalls im Auge behalten.

Abwehrchef Finn Jeltsch bekam gegen Venezuela eine Pause, ist aber im Achtelfinale gesetzt. "Wir brauchen jeden Spieler im Kader", meinte Wück und begründete seine Rotation im letzten Gruppenspiel. Ein Leistungsabfall war nicht zu erkennen, jeder Feldspieler wurde im Turnierverlauf bisher mindestens zweimal eingesetzt. Bereits beim EM-Titel im Sommer zeichnete die Kadertiefe die DFB-Auswahl aus.

Unverzichtbar bleibt dennoch Kapitän Noah Darvich: Der Spielmacher hat schon drei Tore vorbereitet und einmal selbst getroffen. Trotz eines Doppelpacks gegen Venezuela wird darüber hinaus Bayern-Talent Robert Ramsak wahrscheinlich im Sturmzentrum wieder Platz machen für Max Moerstedt - doch Ramsak zeigte bei der EM bereits, wie wertvoll er als Joker ist.