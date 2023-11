Haaland sendet Botschaft an Rap-Star Shirin David

IMAGO/VEGARD GRTT

Erling Haaland wendete sich an "Doppelgängerin" Shirin David

Obwohl Erling Haaland von Manchester City derzeit mit der norwegischen Nationalmannschaft unterwegs ist, nahm sich der ehemalige BVB-Profi Zeit, um dem deutschen Rap-Star Shirin David eine nette Botschaft zu schicken.

"Ich habe gehört, du gehst auf Tour. Ich wünsche dir alles Gute. All the best. Go hard! Auf Wiedersehen", sagte Haaland in einer Video-Botschaft, die David am Sonntag bei Instagram veröffentlichte.

Das Video brachte die Rapperin nahezu zum Ausflippen. Als Reaktion auf die Botschaft des Fußballers flitzte die 28-Jährige aufgeregt durch den Backstage-Bereich und zeigt allen Anwesenden ihr Handy. Dazu schrieb sie: "Erling Haaland mein verlorener Bruder, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses unfassbar liebe Video."

Der Hintergrund: In der TV-Show "The Voice of Germany", bei der David aktuell als Jurorin tätig ist, erzählte die Sängerin von ihrer optischen Ähnlichkeit zu Haaland. Sie sehe "ungeschminkt eins zu eins aus wie er", beteuerte sie und wolle daher unbedingt einmal ein Foto mit dem Superstar von Manchester City machen.

In ihrer Story führte David weiter aus: "Wir wurden im selben Wikinger-Stamm geboren und nach der Geburt vertauscht."

David ist unter anderem für ihre Nummer-eins-Hits "Ich darf das" oder "Lieben wir" bekannt. Mit ihrem Album "Supersize" stand sie zehn Wochen an der Spitze der deutschen Album-Charts.

Doppelte Enttäuschung für Erling Haaland

Weniger erfreuliche Nachrichten gab es dagegen zuletzt für Erling Haaland. Mit der norwegischen Nationalmannschaft wird der Stürmer die EM 2024 in Deutschland verpassen. Aufgrund des rumänischen 2:1-Erfolgs gegen Israel sind die Skandinavier ohne Chancen, sich noch für die Endrunde zu qualifizieren.

Haaland verpasst außerdem, das letzte EM-Qualifikationsspiel der Norweger am Sonntag in Schottland. Wie Norwegens Verband mitteilte, brach beim 23-Jährigen am Donnerstag im Länderspiel gegen die Färöer (2:0) eine Knöchelverletzung wieder auf.