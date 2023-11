So schlagen sich die deutschen U17-Stars bei der WM!

IMAGO/Zulkarnain

BVB-Youngster Paris Brunner gehört zu den Entdeckungen der U17-WM 2023

Die deutsche U17-Nationalmannschaft sorgt bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Indonesien mit erfolgreichen Auftritten und dem Einzug ins Halbfinale für Aufsehen. So schlagen sich die DFB-Leistungsträger bisher.

Noah Darvich (Mittelfeld/FC Barcelona)

Im Sommer wechselte der deutsche U17-Kapitän mit 16 Jahren aus dem Nachwuchs des SC Freiburg für knapp 2,5 Millionen Euro in die berühmte Nachwuchsakademie La Masia.

Dort ist er in der Youth League gesetzt und lief auch schon in der 3. Liga für die zweite Mannschaft der Katalanen auf. Im deutschen Spiel ist er der Dreh- und Angelpunkt uns steuerte vier Scorerpunkte in fünf Turnierspielen bei.

Im Viertelfinale kegelte er seine spanischen Vereinskollegen aus dem Turnier. "Gegen sie zu gewinnen, ist schon ganz schön", sagte er bei "dfb.de".

Paris Brunner (Angriff/BVB)

Sorgte vor dem Turnier mit einer Suspendierung "aus disziplinarischen Gründen" beim BVB für negative Schlagzeilen. Anschließend war er trotzdem von Christian Wück nominiert worden.

Das Vertrauen zahlte der dribbelstarke Angreifer mit guten Leistungen zurück. Im Viertelfinale gegen Spanien holte er einen Elfmeter heraus, verwandelte anschließend selbst zum 1:0-Endstand und wurde zum Matchwinner.

Brunner hatte schon im Mai und Juni beim EM-Triumph der deutschen U17 als Torschützenkönig und bester Spieler des Turniers für Aufsehen gesorgt. Der Lohn: Die Fritz-Walter-Medaille in Gold für den besten deutschen Spieler des Jahrgangs 2006.

Finn Jeltsch (Abwehr/1. FC Nürnberg)

Unter Wück hält der Abwehrrecke die Viererkette zusammen. In seinem Verein überzeugt Jeltsch auch eine Position weiter vorne im defensiven Mittelfeld. Mit 17 Jahren ist er in Nürnbergs U19 bereits Kapitän und Stammspieler. Coach Cristian Fiel berief den Defensivspezialist in dieser Saison dreimal in den Profikader des Clubs, ein Einsatz blieb ihm bislang aber verwehrt.

Max Moerstedt (Angriff/TSG Hoffenheim)

Mit drei Treffer in vier Einsätzen ist der 1,94 Meter große Mittelstürmer der treffsicherste Spieler im Kader. Und auch in der U19-Bundesliga Süd/Südwest erzielt der schlaksige Knipser Tore fast nach Belieben: Mit zehn Treffern in neun Spielen steht Moerstedt an der Spitze der Torjägerliste.

Bilal Yalcinkaya (Angriff/HSV)

Rückte erst nach der krankheitsbedingten Absage von City-Talent Farid Alfa-Ruprecht in den WM-Kader nach. Die Nominierung entpuppte sich als Glücksfall für Wück: Nach seiner Einwechslung im Gruppenspiel gegen Neuseeland erzielte er das beruhigende 3:0, im Achtelfinale erzielte er eine Minute nach seiner Hereinnahme den 3:2-Siegtreffer.

Einen Tag vor der Abreise nach Indonesien stand der Top-Joker beim Hamburger SV gegen Holstein Kiel erstmals im Profikader. Normalerweise ist er Stammspieler in der U19 der Hanseaten.

Max Schmitt (Tor/FC Bayern München)

Der Keeper steht in der U19 oder der Reserve des deutschen Rekordmeisters zwischen den Pfosten und hatte in den beiden K.o-Spielen gegen die USA und Spanien mit seinen Paraden großen Anteil am Weiterkommen seiner Mannschaft.

In seinem Verein genießt er großes Vertrauen: Der 1,89 Meter große Torwart hatte erst im Sommer einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Sein Kader-Debüt bei den Profis feierte er im September auf der ganz großen Bühne beim Champions-League-Heimspiel gegen Manchester United. (SID)