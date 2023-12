Ex-Bayern-Star vor dem Aus? Neuer Lewandowski-Zoff droht

IMAGO/Gongora

Robert Lewandowski hat beim FC Barcelona einen neuen Konkurrenten

Mit Vitor Roque hat der FC Barcelona in dieser Woche ein neues Sturm-Juwel in seinen Reihen begrüßt. Der 40-Millionen-Mann soll sich mit Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski um den Platz in der Sturmspitze duellieren. Das könnte bei den Katalanen für reichlich Zoff sorgen.

Obwohl Robert Lewandowski in der laufenden Saison nicht restlos überzeugen konnte, war sein Platz in der Startelf des FC Barcelona nie in Gefahr. Zumindest bis jetzt. Die Ankunft des 18-jährigen Vitor Roque könnte das allerdings ändern.

Das 40-Millionen-Juwel wurde von den Katalanen zwar als Investition in die Zukunft geholt, soll den Arrivierten - allen voran Lewandowski - aber schon jetzt ordentlich Druck machen. Spanischen Medien zufolge wird der Brasilianer auch direkt seine Chancen bekommen, ganz zum Unmut des polnischen Top-Stürmers.

Lewandowskis Tage beim FC Barcelona gezählt?

Laut "El Nacional" wird sich der Ex-Bayern-Star auf keinen Fall mit einem Bankplatz zufrieden geben. Sollte er dennoch zum Reservisten degradiert werden, seien seine Tage in Barcelona gezählt, schreibt die Online-Zeitung gar von einem möglichen Abschied des 35-Jährigen.

Immerhin: Trainer Xavi soll im Sturm einen offenen Konkurrenzkampf ausgerufen haben. Heißt: Beide Stürmer können sich über Leistungen und Tore für die Startelf empfehlen. Eine Einsatz-Garantie gibt es für den Neuzugang demnach nicht. Für Lewandowski heiße es nun aber "Jetzt oder nie", schreibt "El Nacional".

Lewandowski war in den vergangenen Wochen aufgrund seiner Leistungen verstärkt in die Kritik geraten. Nach einer starken Premierensaison geriet sein Tor-Motor ins Stocken. Nach 21 Pflichtspieleinsätzen steht der Ex-Münchner in der laufenden Spielzeit bei gerade einmal neun Toren. In der letzten Saison hatte er in 46 Spielen noch starke 33 Tore erzielt und dem Klub damit unter anderem zur Meisterschaft verholfen.