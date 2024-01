Milan weiter erfolgreich - Juve mit spätem Auswärtssieg

AFP/SID/PIERO CRUCIATTI

Verwandelte einen Elfmeter: Olivier Giroud

Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin bleibt Spitzenreiter Inter Mailand in der Serie A auf den Fersen. Die Mannschaft von Trainer Massimiliano Allegri gewann am Sonntag bei der abstiegsgefährdeten US Salernitana in Überzahl mit 2:1 (0:1) und verkürzte den Rückstand auf den Rivalen auf zwei Punkte.

Samuel Iling-Junior (65.) und Dusan Vlahovic (90.+1) drehten die Partie für Juve, das Salernitana erst drei Tage zuvor in der Coppa Italia mit 6:1 abgefertigt hatte. Die Turiner haben nach 19 Spielen nun 46 Zähler auf dem Konto, Inter 48. Giulio Maggiore hatte die Gastgeber in Führung (39.) geschossen. Nach dem Seitenwechsel sah der Torschütze dann aber Gelb-Rot (53.).

Ex-Meister AC Mailand festigte seinen Champions-League-Platz. Milan gewann beim abstiegsbedrohten FC Empoli mit 3:0 (2:0) und ist mit 39 Punkten weiterhin Dritter. Ruben Loftus-Cheek (11.) und Olivier Giroud (31., Handelfmeter) brachten den Favoriten schon vor der Pause auf die Siegerstraße. Chaka Traore (88.) setzte den Schlusspunkt.

Henry macht Hass-Nachrichten öffentlich

Die SSC Neapel befindet sich dagegen weiter auf Formsuche. Der Meister kassierte beim FC Turin eine empfindliche 0:3 (0:1)-Pleite, es war schon die siebte Niederlage der Saison. In der gesamten letzten Spielzeit gingen die Neapolitaner lediglich dreimal als Verlierer vom Platz. Die Mannschaft von Trainer Walter Mazzarri liegt schon 20 Punkte hinter Inter.

Inter tat sich am Samstag beim 2:1 (1:0) gegen Hellas Verona überraschend schwer. Davide Frattesi (90.+3) brachte die Gastgeber in einer dramatischen Nachspielzeit in Führung, Thomas Henry (90.+10) vergab mit einem Foulelfmeter an den Pfosten den Ausgleich für Verona.

Am Sonntag machte der Franzose nach dem Fehlschuss Morddrohungen gegen sich und seine Familie öffentlich. "An alle, die glauben, Fußball besser zu kennen als jeder andere, und meine Familie beleidigen, während sie auf ihren Tod hoffen: Ich hoffe, dass ihr eines Tages Frieden in eurem kleinen Leben finden könnt", schrieb Henry auf seinem Instagram-Account.