Tottenham-Coach glaubt an "reifen" Werner

IMAGO/nordphoto GmbH / Bratic

In Leipzig zuletzt glücklos: Timo Werner

Teammanager Ange Postecoglou sieht in Neuzugang Timo Werner trotz dessen enttäuschender Vergangenheit beim Nachbarn FC Chelsea eine große Verstärkung für Tottenham Hotspur. "Ich schaue darauf, was er uns heute geben kann, und nicht darauf, was vor drei oder vier Jahren passiert ist", sagte der Spurs-Boss am Freitag.

Werner war 2020 mit viel Vorschusslorbeeren zu Chelsea gewechselt, blieb mit 23 Toren in 89 Einsätzen aber hinter den Erwartungen zurück.

Für RB Leipzig erzielte er in dieser Saison nur zwei Treffer in 14 Einsätzen. Nun wagt er als Leihgabe einen zweiten Anlauf in der Premier League, viele Spurs-Fans sehen die Verpflichtung kritisch.

Werner (27) habe alle Eigenschaften, um in England erfolgreich zu sein, sagte Postecoglou. "Ich wage zu behaupten, dass er ein anderer Spieler ist, auf jeden Fall eine andere Person. Wir alle entwickeln uns weiter. Er ist wahrscheinlich in einer anderen Phase seines Lebens reifer geworden", sagte der Australier.

Werner könnte schon am Sonntag bei Manchester United (17.30 Uhr/Sky) sein Debüt geben. "Er ist in einem guten Alter, hat Ambitionen für die Nationalmannschaft, möchte auf höchstem Niveau spielen - dieser Verein bietet ihm diese Chance", sagte Postecoglou weiter.