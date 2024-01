Gerüchte um spektakuläre Tedesco-Rückkehr

IMAGO/Nico Vereecken

Ex-Schalke-Coach Domenico Tedesco ist aktuell Trainer der belgischen Nationalmannschaft

Mit der belgischen Nationalmannschaft plant Ex-Schalke-Trainer Domenico Tedesco bei der anstehenden EM in Deutschland den ganz großen Wurf. Es könnte sein letzter Auftritt als Coach der Roten Teufel sein, denn angeblich bemüht sich ein europäischer Topklub um die Dienste des Übungsleiters.

Wie das vereinsnahe Portal "Il Napolista" am Mittwoch berichtete, steht Domenico Tedesco beim italienischen Spitzenklub aus Neapel weit oben auf der Wunschliste. SSC-Klubchef Aurelio De Laurentiis soll die Gespräche über einen Wechsel nach der EM-Endrunde bereits aufgenommen haben.

Einen Wechsel erleichtern könnte Tedescos aktuelle Vertragssituation. Sein Arbeitspapier beim belgischen Verband läuft nach der Europameisterschaft aus. Zu einer vorzeitigen Verlängerung ist es bisher nicht gekommen. Sollte es dabei bleiben, könnte der Deutsch-Italiener im Sommer 2024 ablösefrei wechseln.

Napoli-Boss Fan von Ex-Schalke-Coach Tedesco

Napolis mächtiger Boss De Laurentiis ist dem Bericht zufolge schon lange ein Fan des früheren Schalke- und Leipzig-Trainers, der auf seiner persönlichen Shortlist stehen soll. Kontakt zwischen den beiden soll es bereits vor einigen Jahren gegeben haben.

Für den erst 38-jährigen Tedesco wäre eine Unterschrift gleichbedeutend mit einer Rückkehr in den Vereinsfußball, dem er im Sommer 2022 den Rücken kehrte. Sein bislang letzte Station auf Klubebene war RB Leipzig, wo er von Ende 2021 bis zum September 2022 angestellt war.

Ungeschlagen mit den Roten Teufeln

In den Jahren davor war er unter anderem für Spartak Moskau und Erzgebirge Aue tätig. Seine Arbeit dort erregte so viel Aufmerksamkeit, das ihn der FC Schalke im Sommer 2017 unter Vertrag nahm. Wie so viele vor und auch nach ihm, hielt er sich in Gelsenkirchen allerdings nicht lange. Nach etwas mehr als eineinhalb Jahren wurde er von den Königsblauen entlassen.

Anfang 2023 übernahm der Deutsch-Italiener die Verantwortung bei der belgischen Nationalmannschaft. Mit den Roten Teufeln qualifizierte er sich souverän für die EM-Endrunde. In zehn Spielen unter seiner Leitung feierte die Mannschaft acht Siege, unter anderem gegen die DFB-Auswahl.