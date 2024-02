Arsenals Arteta macht Mbappé-Ansage

IMAGO/Adam Davy

Kylian Mbappé wird Paris Saint-Germain im Sommer verlassen

Kylian Mbappé will seinen Arbeitgeber Paris Saint-Germain im Sommer verlassen, ein Mega-Wechsel zu Real Madrid wird nun immer wahrscheinlicher. Doch beim FC Arsenal träumt man dennoch zumindest ein wenig davon, den französischen Superstar irgendwie noch umstimmen zu können, wie Teammanager Mikel Arteta nun verriet.

Mikel Arteta würde Kylian Mbappé mit offenen Armen beim FC Arsenal empfangen, wie er am Freitag auf einer Pressekonferenz verriet.

Angesprochen auf einen bevorstehenden PSG-Abschied des 25-Jährigen zu Real Madrid, entgegnete der Spanier mit einem leichten Grinsen: "Wenn es einen Spieler dieses Kalibers gibt, müssen wir ein Wort mitreden. Wenn wir die beste Mannschaft sein wollen, brauchen wir die besten Talente und die besten Spieler."

Gleichwohl räumte Arteta ein, dass er seinem FC Arsenal keineswegs gute Karten zuspricht, wenn es um eine Mbappé-Verpflichtung geht. "Aber es sieht anders aus, wie Sie sagten." Die Spur führt zu Real Madrid.

Der FC Arsenal war schon vor Jahren immer wieder als einer der Klubs genannt worden, die großes Interesse am Kapitän der französischen Nationalmannschaft zeigen. Im Sommer 2017 war er allerdings trotz der Avancen der Londoner von der AS Monaco zu Paris Saint-Germain gewechselt.

Bekommt Real Madrid seinen Wunschspieler?

Am vergangenen Donnerstag wurde vermeldet, dass Mbappé nun zumindest eine weitreichende Entscheidung getroffen hat. Seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim Ligue-1-Meister wird er nicht verlängern. Den Angreifer zieht es somit aller Voraussicht nach zu Real Madrid.

Die Spanier buhlen ebenfalls schon seit Jahren um den Superstar. Vor rund zwei Jahren hatten die Königlichen schon einmal an einem ablösefreien Wechsel von Kylian Mbappé gearbeitet. Trotz einer vermeintlichen Einigung entschied sich der Franzose dann jedoch für eine Verlängerung bei PSG. Im vergangenen Sommer soll Real Madrid Medienberichten zufolge bereit gewesen sein, eine Ablöse in Höhe von 120 Millionen Euro zu zahlen, was PSG wiederum ablehnte.

Nun soll Real Madrid Berichten zufolge erneut das Rennen anführen, wenngleich laut Transfer-Experte vor allem die Gehaltsfrage noch nicht vollends geklärt sei. Eine prinzipielle Übereinkunft über einen Transfer sei aber bereits zu Beginn des Jahres getroffen worden.