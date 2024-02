Enthüllt: Mbappé hat Unterschrift längst gesetzt

IMAGO/Baptiste Autissier

Kylian Mbappé steht vor einem Wechsel zu Real Madrid

Der Wechsel von PSG-Superstar Kylian Mbappé zu Real Madrid im kommenden Sommer nimmt immer konkretere Formen an. Nun kommen neue Einzelheiten ans Licht.

Kylian Mbappé hat nach Angaben der spanischen Zeitung "Marca" seinen Vertrag bei Real Madrid längst unterschrieben. Die Papiere sollen bereits vor zwei Wochen finalisiert worden sein, heißt es. Das Arbeitspapier beginnt am 1. Juli und habe eine Laufzeit von fünf Jahren.

Der 25-Jährige soll demnach dem Präsidenten von Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, am vergangenen Dienstag in einem Gespräch in "herzlicher Atmosphäre" seinen Entschluss mitgeteilt haben. Im vergangenen Jahr hatte Mbappé öffentlich erklärt, von einer Vertragsklausel keinen Gebrauch machen zu wollen, mit der sich sein Vertrag bei PSG automatisch um ein weiteres Jahr bis 2025 verlängert hätte.

Mbappé soll in dem Gespräch mit Al-Khelaifi auch darum gebeten haben, ihm keine neuen Angebote mehr zu machen.

In den letzten Tagen soll zudem ein anderer europäischer Topklub versucht haben, dem Noch-PSG-Stürmer ein Angebot zu unterbreiten. Das Umfeld des Weltmeisters von 2018 habe "Marca" zufolge die Avancen jedoch schnell abgewiegelt, da er sich mit Real Madrid auf einen Wechsel geeinigt hat.

Welche Nummer schnappt sich Mbappé bei Real Madrid?

Unterdessen wirft das spanische Konkurrenzblatt "AS" die Frage auf, welche Rückennummer der neue Superstar ab kommenden Sommer bei Real Madrid tragen wird.

Klar ist: Die Nummer soll gut gewählt sein, durch Trikotverkäufe winken den Königlichen hohe Einnahmen, die bei der Finanzierung des Mega-Deals durchaus eine Rolle spielen dürften.

Im Grunde gäbe es "AS" zufolge nur drei Möglichkeiten: die 7, 9 und 10. Mbappés Lieblingsnummer 7 gehört allerdings Vinicius Junior, einem der großen Stars im Kader. Die Rückennummer 9 ist wohl für das 17-jährige Toptalent Endrick vorgesehen, das im Sommer für über 40 Millionen Euro zu Real wechseln wird. Der Brasilianer würde das Trikot aber wohl an Mbappé abtreten, sollte dieser interessiert sein, so "AS.

Die Nummer 10 trägt derzeit noch Luka Modric, dessen Zukunft über die aktuelle Saison hinaus noch ungeklärt ist. Wird der Vertrag mit dem Kroaten nicht verlängert, dürfte Mbappé die prestigeträchtige Nummer wohl bekommen.