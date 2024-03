Englisches Zweitligaspiel wegen Großbrands abgesagt

Hampshire And Isle Of Wight Fire, dpa

Das Spiel zwischen Southampton und Preston North End wurde wegen eines Großbrands in der Nähe des Stadions abgesagt

Wegen eines Großbrands in einem nahe gelegenen Gebäude ist in England das Zweitligaspiel zwischen Southampton und Preston North End kurzfristig abgesagt worden. "Der Vorfall hat zu erheblichen Störungen in der Gegend geführt", teilte der Fußballverein aus Südengland mit.

Die Straßen rund um das Stadion seien gesperrt, die Feuerwehr sei weiterhin im Einsatz. Ob Menschen bei dem Feuer verletzt wurden, ist noch nicht bekannt.

Man habe Verständnis für die Enttäuschung der Fans. An erster Stelle müsse aber die Sicherheit von Zuschauern und Mitarbeitern beider Vereine stehen, hieß es weiter. Ein Nachholtermin werde zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt.

Southampton hat als Tabellenvierter noch Chancen auf den direkten Aufstieg in die Premier League, Preston auf Rang neun hofft auf eine Teilnahme an der Aufstiegsrelegation.